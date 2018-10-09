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FZD başvuru sonuçları açıklandı

Fırat Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda sunulacak projeler için asgari 20 bin TL, azami 150 bin TL destek tutarı ile asgari yüzde 25 azami yüzde destek oranı ile destek sağlanacağı kaydedildi.

FZD başvuru sonuçları açıklandı

Fırat Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda sunulacak projeler için asgari 20 bin TL, azami 150 bin TL destek tutarı ile asgari yüzde 25 azami yüzde destek oranı ile destek sağlanacağı kaydedildi.

09 Ekim 2018 Salı 10:40
FZD başvuru sonuçları açıklandı

Açıklanan sonuçlara göre, Pertek ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ‘Pertek Kalesi Turizm Fizibilite’, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin ‘Elazığ OSB Endüstriyel Atık Su Arıtma Fizibilite’, Bingöl Belediyesinin ‘Bingöl Belediyesi Gülbahar Barajının Turizme Kazandırılması Fizibilite’, Arapgir Belediye Başkanlığının ‘Arapgir Eskişehir Vadisi Kültür ve Doğa Turizmi Fizibilitesi ve Kozluk Vadisi Kamp Alanı Çevre Düzenlemesi’, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ‘Elektrikli Küçük Ev Aletleri, Çelik Mutfak Eşyası, Tekstil, Çelik Kapı, Ayakkabı Yatırımına İlişkin Somut Fizibilite Çalışması’ ve Keban Belediyesinin ‘Keban’da Eko Turizmin Geliştirilmesi’ projeleri 8 Eylül 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak başarılı bulundu.

Fizibilite Desteği Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. AbdulvahapYoğunlu, “TRB1 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygulanan fizibilite destek projelerinin hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Yoğunlu, destekleyecekleri projelerle TRB1 Bölgesi’nde büyük ölçekli yatırımlara öncülük edecek projelerin fizibilite raporlarını ve teknik raporlarını hazırlayarak yatırım sürecinin daha hızlı hayata geçirilmesinde öncülük yapacaklarını ifade ederek, “Yeni yapılacak yatırımlarla bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yoğunlu, sunulacak projeler için asgari 20 bin TL, azami 150 bin TL destek tutarı ile asgari yüzde 25 azami yüzde destek oranı ile destek sağlanacağını kaydetti.

7 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLMELİ

Öte yandan FKA’dan yapılan açıklamada, başarılı başvuru sahiplerinin 7 gün içerisinde sözleşme için gerekli evrakları ajansa teslim etmeleri gerektiği belirtilerek, “Başvuru sahibinin sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Fırat Kalkınma Ajansına müracaat etmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen kurum ve kuruluşlar haklarından feragat etmiş sayılırlar” denildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FIRAT KALKINMA AJANSI
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