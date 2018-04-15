FLAŞ DOLAR ÇIKIŞI!

Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalan ister normal silahla, ister kimyasal silahlara insanları yok eden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın, akıl ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"DOLAR FIRLAYIP GİTSE, ENFLASYON YÜKSELSE, ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR"

Yoğun kongre trafiği nedeniyle sesinin kısıldığı gözlenen Başbakan Yıldırım, zaman zaman konuşmasına ara vererek bitki çayı içti. Bölgeyi ve dünyayı saran belirsizlik ortamının küresel piyasaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Son haftada yaşadığımız gerilim, neredeyse ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu. Geçen hafta mesela İran’da İran parası yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler Türkiye ekonomik krize gidiyor, bu hükümeti bir daha bu işin üstesinden gelemez diye başladılar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının, bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir gelecek vaat etmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse, zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok Türkiye istikrar ve güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de, ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 16 sene boyunca küresel türbülansların içerisinden çıkarak bugünlere geldiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017’de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri içerisinde en büyük büyümeyi ülkemiz gerçekleştirdi. Türkiye 22 milyar dolarlık nükleer santralin temelini attı. 18 Mart’ta dünyanın en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temellerini attık. Yatırım ortamını iyileştirecek önemli düzenlemeler yaptık. Savunma sanayiinde üretimlerimizle yerli ve milli sanayinin gelişmesi konusunda çok büyük mesafeler aldık. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 24’den yüzde 65’in üzerine çıkardık. Afrin ve Fırat Kalkanı Operasyonu ve yurt içinde teröre karşı verilen amansız mücadelede savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarının büyük payı var. Dünyada kriz devam ederken, Türkiye’ye ne oluyor diye bazılarının canı sıkılmış olabilir. Ama gençler onların canlarını sıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN DEĞİŞTİ, ŞİMDİ HESABINI YARGIDA VERİYORLAR"

Konuşmasında 28 Şubat davası sonuçlarını da değerlendiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:“28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘biz bir şey yapmadık, biz uslu uslu durduk, suçsuzuz’ diyorlar. Bu millet unutmadı. ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ dediklerini unutmadı. Zaman değişti, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Onun için kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez. Tarih başta Erbakan hocamız olmak üzere milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan hocamızın ruhu şad olsun. Darbeciler unutulup gidecek ama o mücadelenin kahramanları hatırlanmaya devam edecek.”