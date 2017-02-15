Yüzde 100’lük artışıyla pes dedirten zam hakkında gazetemize konuşan Malatya Zahireciler Oda Başkanı Hasan Karabulut, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karabulut, patlayan mısırın fiyatının 6 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

YERLİ MISIR SÖZLEŞMELİ EKİLİYOR

Patlayan mısırın ithal edildiğini bunun yanında da yerli mısır üretildiğini ifade eden Başkan Karabulut, “Kış aylarının en çok tüketilen akşam çerezi patlayan mısır da zamdan nasibini aldı. Geçen yıl 3 TL’ye sattığımız patlayan mısır bu yıl 5-6 TL civarında satılıyor. En çok fiyat atışı ithal patlayan mısırda oldu. Dövizin yükselmelerine bağlı olarak mısırın fiyatı daha çok yükseldi. İthal mısırın dışında bir de yerli patlayan mısırımız var. Bizim bölgemizde Elbistan civarında daha çok üretilmektedir. Genellikle sözleşmeli ekilmektedir” diye konuştu.

İTHAL MISIR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Bu gibi zamlardan dolayı yerli üretimin önemine dikkat çeken Başkan Karabulut, “Fiyatının daha uygun ve tadının daha iyi olmasına rağmen daha az satılmaktadır. Sebebi ise mısırın yüzde 100’ünün patlamaması. Kalite bakımından ithal mısır daha çok tercih edilmektedir. Döviz fiyatlarına bağlı olarak ister istemez fiyatı da yüksek oldu. Mısırın daha ucuza satılması için yerli ve kaliteli tohumlar yetiştirmeliyiz. Bu ürünü dolarla Kanada’dan alıp buraya kadar nakil edersek tabi ki fiyatı da yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL