‘Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri’ ödülü sahibini buldu

ICBC Turkey Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği TSPB 3’üncü Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında ‘Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri’ ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği, ‘TSPB 3’üncü Sermaye Piyasaları Ödülleri’ töreni önceki gün gerçekleşti. Kurumsal Finansman İşlemleri kategorisinde ‘Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri’ ödülünün sahibi ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya’nın takdim ettiği ödülü ICBC Turkey Yatırım adına ICBC Turkey Yatırım Genel Müdürü Oraj Özel aldı. Özel, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada “Ülkemizin büyüme hamlesinde önemli katkısı olduğuna inandığımız sağlık ve altyapı alanındaki yatırımlara yurt dışından finansman temin edilmesinde aracılık ederek katkıda bulunabildiğimiz için çok mutluyuz. Aynı şekilde seçkin Türk bankaları için yurt dışından sendikasyon kredisi temin edilmesinde düzenleyici ve talep toplayıcı kurum olarak görev yaptık. ICBC Yatırım olarak, aracı kuruluşların verebileceği yatırım bankacılığı hizmetlerini kurumumuzun ve Türkiye’nin gelişmesine yarar sağlayacak şekilde dönüştürebilmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca çalışmalarımız neticesinde hem ülkemizin büyümesi için dış kaynak sağlanmasına aracılık etmiş olmaktan hem de çalışmalarımızın böyle prestijli bir ödülle değerlendirilmesinden gurur duyduk” dedi.