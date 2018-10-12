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Fendoğlu stokçulara savaş açtı

Stokçulara savaş açan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “En büyük sorun stokçular. Üretici ürettiği malı 1 liradan verir, bu da rafta 5 liraya satılırsa, tabii bunda da çok büyük sıkıntı çektiklerini dile getiriyorlar. Stokçularla mücadelenin de örgütlenmeden, birlikten ve bir olmadan geldiğini ifade ediyorlar” dedi.

Fendoğlu stokçulara savaş açtı

Stokçulara savaş açan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “En büyük sorun stokçular. Üretici ürettiği malı 1 liradan verir, bu da rafta 5 liraya satılırsa, tabii bunda da çok büyük sıkıntı çektiklerini dile getiriyorlar. Stokçularla mücadelenin de örgütlenmeden, birlikten ve bir olmadan geldiğini ifade ediyorlar” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:05
Fendoğlu stokçulara savaş açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada tüm çiftçilerin sorunlarını dile getirdi.

Çiftçinin yüksek maliyetlerin altında ezildiğini, para değil ucuz mazot, gübre ve ilaç istediğini vurgulayan Fendoğlu, "Ben çiftçilerin yoğun olduğu bir bölge ve ilden geliyorum, dolayısıyla çiftçilerimizin sorununu yakından biliyorum. Bugün birçok arkadaşımız bu konuda fikirlerini beyan ettiler ama Malatya'nın da kendine has sorunları var tabii ki, bu sorunların başında da kayısı ve tütün geliyor. Üreticilerin en büyük sorunu girdi maliyetinin yüksek olması. Bu girdi maliyetinin yüksek olmasından dolayı da çiftçilerin dile getirdiği en büyük sorun 'Eğer bu maliyetler azalmazsa biz çiftçilik yapmayacağız bundan sonra' 'peki, ne yapabiliriz?' diyorum çiftçi arkadaşlara, 'Devlet bize ucuz mazot versin, gübre versin; biz para yerine bunları alalım' diyorlar. Tarım kredi kooperatiflerinin yapmış olduğu yardımlar belli, bu yardımlar sürekli ertelemeyle geçiyor ve beş yıl üst üste yardımları ertelenen çiftçi faiz altında boğulmuş durumda. 'Bu boğulmanın bir çözümü var mı?' diye soruyorum çiftçi arkadaşlarımıza, 'Var' diyorlar. 'Nedir?' Beş yılda ulaşmış olan bu borçların faizlerinin silinerek yeniden yapılandırılmasını talep ediyorlar yani bir dahaki sefere ertelenmesini istemiyor üreticiler" diye konuştu.

"GİBİ KURUMLARIN BAŞINA İŞİN EHLİ GELSİN"

Sözlerine işi ehline vermek gerektiğini vurgulayarak devam eden Fendoğlu, "Tabii, tarımla alakalı kurumlar var; et ve süt kurumu, tarım kredi kooperatifleri. Bunlardan şikâyetçiler. Bu şikâyetlerinde işin ehli, iş sahibi, işi bilen insanlar olmadığını vurguluyorlar. Bizler de diyoruz ki ‘Mecliste bunu gündeme getirip işi ehline vereceğiz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK SORUN STOKÇULAR"

Stokçulara savaş açan Fendoğlu Meclisteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"En büyük sorun stokçular. Üretici ürettiği malı 1 liradan verir, bu da rafta 5 liraya satılırsa, tabii bunda da çok büyük sıkıntı çektiklerini dile getiriyorlar. Stokçularla mücadelenin de örgütlenmeden, birlikten ve bir olmadan geldiğini ifade ediyorlar."

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun Meclis’te yapmış olduğu konuşmaya tüm Meclis’ten alkış yağdı. Yapmış olduğu konuşmada Özal, İnönü, kayısı ve Malatya’nın değerlerini vurgulayan Fendoğlu’na tüm vekillerden tebrik yağdı. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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