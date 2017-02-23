Sebze ve meyve hayatımızın vazgeçilmezi… Gerek daha sağlıklı bir hayat için gerekse de Türkiye yemeklerinde ve sofralarında önemli yerleri olduğu için sebze ve meyveler çok tercih ediliyor ve bunlarda yapılan zamlar kamuoyunun gündemine oturabiliyor. Bu anlamda son bir yılda ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da sebze ve meyve konusunda çok da iç açıcı bir dönem geçirilemedi.

ZAM ŞAMPİYONU KABAK

Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon rakamlarına göre fiyatı en fazla artan ve düşen maddeler de belirlendi. Buna göre; Türkiye’nin geçtiğimiz ocak ayı zam şampiyonu, fiyatı yüzde 92,71 artan kabak oldu. İkinci sırayı yüzde 79,37 artan patlıcan alırken, salatalık yüzde 74,34 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması; sivri biberde yüzde 63,78, domateste yüzde 57,57, karnabaharda yüzde 33,83, mandalinada yüzde 29,90, marulda yüzde 28,31, pırasada yüzde 23,57, limonda yüzde 23,01, havuçta yüzde 22,72, ıspanakta yüzde 18,82, patateste yüzde 14,85 şeklinde oldu. Zam şampiyonu olan kabağın tezgahtaki fiyatı ise şu sıralar 6,99 TL şeklinde…

MAAŞIMIZ YETMEZ!

Meyve ve sebzelerdeki bu fiyat artışı ile ilgili konuşan vatandaşlardan Hasan Arıca, “Bu sene doğru düzgün bir meyve gelmedi soframıza. Gördüğünüz gibi vatandaşın en çok talep ettiği biber, kiviyi bile geçti. Kabak zaten ailecek bizim çok tercih ettiğimiz bir sebze değil. Ama yine de aşırı zamların olduğu görülüyor. Ancak pazarlara gidip meyve-sebze alıyoruz. Market alışverişi yaparsak aldığımız maaş bize yetmez” şeklinde konuştu.

TÜRKAN YILDIZ