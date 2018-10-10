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Eylül ayında en yüksek reel getiri Euro’da oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde -0,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,68 oranlarıyla Euro’da gerçekleşti.

Eylül ayında en yüksek reel getiri Euro’da oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde -0,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,68 oranlarıyla Euro’da gerçekleşti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:29
Eylül ayında en yüksek reel getiri Euro’da oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,50, dolar yüzde 1,63, BIST 100 endeksi yüzde 7,76, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 8,02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 8,42 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,75 ve dolar yüzde 2,61 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 3,78, DİBS yüzde 4,05 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 4,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,15 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,97 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Euro
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