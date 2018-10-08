Evren’den fırsatçılara tepki

ESKKK Başkanı Ali Evren, 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı’nı ziyaret ederek buradaki firmalarla görüş alışverişinde bulundu. Bu tür fuarların ilin tanıtımı adına önemli olduğunu vurgulayan Başkan Evren, fuarda yer alan yenilik ve teknolojilerin de sektöre büyük katkı sağladığını belirtti.

KENT EKONOMİSİ HAREKETLENDİ

Fuarda yer alan sektör temsilcilerinin, yeni ürünlerini bu kapsamda bölge illerinden gelen ziyaretçilere tanıtma fırsatını bulduklarını söyleyen Başkan Evren, bu şekilde kent ekonomisinin de hareketlendiğini kaydetti. Başkan Evren, Malatya’da güzel işlere imza atıldığına inandığını dile getirerek, “Bu fuarın Malatya’da açılmasından dolayı emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte doların artmasını bahane gösterip de maydanoza, domatese, yumurtaya zam yapılıyorsa burada bir art niyet var” dedi. (İHA)