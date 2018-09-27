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Ev fiyatlarında dolar etkisi

Dolar fiyatlarının yükselmesi ile birlikte Malatya’da ev fiyatlarında ve kiralarda artış yaşandı.

Ev fiyatlarında dolar etkisi

Dolar fiyatlarının yükselmesi ile birlikte Malatya’da ev fiyatlarında ve kiralarda artış yaşandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:45
Ev fiyatlarında dolar etkisi

Malatya’da emlak sahipleri doların artış göstermesiyle artan fiyatlardan olukça zarar gördüklerini belirtti. Artan fiyatlar sebebiyle ev almak isteyen vatandaş ev alamaz duruma geldi.

ÖĞRENCİLER KİRAYI ARTIRDI

Konuya ilişkin yorumda bulunan Emlakçı Ahmet Kemal Yalçınkaya, “Doların yükselmesi bizi olumsuz etkiledi. Daha önce kira fiyatları 300-400 iken şimdilerde 600-700’e kadar çıktı” dedi.  Yalçınkaya, öğrencilerin kiralık evlere yönelmesi nedeniyle kira fiyatlarının arttığını dile getirdi.

DAİRE BULMAK ZOR

İsmini vermekten çekinen bir başka emlakçı ise şunları söyledi:

“Kiralık daireye yoğun talep var ve müşterilere kiralık daire bulmakta zorluk çekiyoruz. Satılık daire satımında ise büyük oranda durgunluk yaşandı. Bu yüzden emlak sahipleri arasında büyük oranda rekabet var.”

Emlak sahipleri artık doların yükselmesiyle iş yapabilmek için yüksek miktarda paraya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
DolarEv Fiyatları
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