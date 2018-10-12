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Et sektörünü denetleyin!

Et, arpa ve yem fiyatlarının son günlerde arttığını dile getiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, kendilerinden alınan yanlı hayvan kilosunun 30 TL’den 26’TL’ye düştüğünü ifade etti. Üreticilerin besilerinde bulunan hayvanlarını kestiremediğini ve mağdur olduklarını belirten Başkan Taneli, “Ciddi anlamda kırmızı et sektörü üzerinde oyunlar oynanıyor; devletimiz mutlaka ve mutlaka bunları denetlemeli” dedi.

Et sektörünü denetleyin!

Et, arpa ve yem fiyatlarının son günlerde arttığını dile getiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, kendilerinden alınan yanlı hayvan kilosunun 30 TL’den 26’TL’ye düştüğünü ifade etti. Üreticilerin besilerinde bulunan hayvanlarını kestiremediğini ve mağdur olduklarını belirten Başkan Taneli, “Ciddi anlamda kırmızı et sektörü üzerinde oyunlar oynanıyor; devletimiz mutlaka ve mutlaka bunları denetlemeli” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 10:58
Et sektörünü denetleyin!

Son günlerde artan et, yem, arpa ve saman fiyatı üreticilerin elini kolunu bağlıyor. Kendilerinden canlı hayvanın kilosunu 26 TL’den aldıklarını, ancak marketlerde etin kilosunun çok yüksek fiyatlarda satıldığını ileri süren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, yetkililerden bu konuda destek istiyor. BUSABAH gazetesine konuşan Başkan Taneli, önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı hayvan kesiminin30 TL’den 26 TL’ye düştüğünü dile getiren Başkan Taneli, üreticilerden alınarak 26 liraya kesimi yapılan hayvanların etinin, marketlerde daha da arttığını söyledi.

“ÜRETİCİLERİMİZ ÇOK MAĞDUR”

Yem, kepek ve arpa fiyatlarının gün geçtikçe arttığını ileri süren Başkan Taneli, şunları kaydetti:

“Maalesef hala spekülatörler ve bu işi kaşıyanlar var. Şu anda üreticiler yetiştirdiği hayvandan ciddi anlamda zarar ediyor. Karkas kesimi 30 TL’ye yapılan hayvanın kesimi 3 TL kadar düştü. Bizden eti 26 liraya alıyor, adam markette 40 TL’ye satıyor. Yem, kepek ve arpa fiyatları aşırı derece arttı. Geçen yıl 45 TL’ye aldığımı yem, bu yıl 90 TL. yüzde 100 bir artış var yemlerde. Etin üreticiden 40 TL’ye alınması gerekirken günden güne düşürüyorlar. Üreticilerimiz besilerinde bulunan hayvanlarını kestiremiyorlar. Çok mağdur durumdalar. Üreticiler hayvanlarını yaptığı maliyetin altında hayvanlarını vermek istemiyorlar. Ciddi anlamda kırmızı et sektörü üzerinde oyunlar oynanıyor ve devletimiz mutlaka ve mutlaka bunları denetlemeli. Et fiyatı üreticide düşüyorsamadem, büyük işletme sahiplerinde neden artıyor, marketlerde et fiyatı neden artıyor ben hala anlamıyorum. 4-5 yıldan bu yana kırmızı etteki fiyat artışı böyle.”

ARPA VE BUĞDAY FİYATLARININ DOLARLA ALAKASI YOK

Yetkililerden hayvancılığa ve küçük aile işletmelerine destek verilmesini isteyen Başkan Taneli, “Bunun doların yükselmesiyle herhangi bir alakası yok. Biz buğdayı şu anda iç piyasadan alıyoruz. buğday dış piyasadan binde bir geliyor. Veya yurtdışından arpa mı getiriyoruz. Bana daha önce ‘85 kuruşa sana arpa vereceğim’ diyenler şimdi doların yükselmesiyle birlikte ‘arpanın kilosu 1.50 TL olana kadar arpa satmayacağım’ diyorlar. Arpa da alamıyoruz. Her gün arpa, yem ve mısır fiyatları yükseliyor. Bunlar yurtiçinde üretiliyor. Ben yetkililerden hayvancılığa daha çok destek verilmesini, küçük işletmelerin desteklenmesini istiyorum. bu şekilde tüm üreticiler biter. Sadece bu işte 3-5 zengin kalır. Bunlar da istedikleri an et fiyatını düşürür, istedikleri an yükseltir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
EtEt SektörüDenetimMehmet Taneli
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