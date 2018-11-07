Et ithalatı bitecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu iki gün sürecek olan Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi’ne katıldı. Programda bir konuşma yapan Aksu, havza sistemli bir yönetim anlayışının uygulanacağını belirterek, “Havza sistemi derken Devlet Su İşleri’nin, hayvancılığın, tarımın birleştirilmesiyle bölgelere ayırıp, 15 ayrı bölgeye bölerek, buralarda havza başkanlıkları sistemiyle yöneticilik sistemi düşünüyoruz. Yani buradaki en iyi suyu en iyi miktarda nasıl kullanırız gibi konularda planlama yaparak teşvik sistemlerini ona göre belirleyeceğiz. Geçen yıl 14,5 katrilyon para dağıtmışız. Dağıtmışız diyorum çünkü bunun tam olarak nereye, hangi şartlarda verildiği belli değil. Ülkemizdeki hayvan sayıları da çok net belli değil. Belli bir rakamımız var ama net bir veri yok. Verilerin netleşmesi, bölgelerin netleşmesi, üretimin ve verimliliğin netleşmesi noktasında çok ciddi bir çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)