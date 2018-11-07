Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92923
ALTIN
213.255
DOLAR
5.4936
STERLİN
7.0756
EURO
6.1941

Et ithalatı bitecek

Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi’ne katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, “2021 yılında et ithalatı yapmayacak şekilde bir çalışmamız var” dedi.

Et ithalatı bitecek

Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi’ne katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, “2021 yılında et ithalatı yapmayacak şekilde bir çalışmamız var” dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:29
Et ithalatı bitecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu iki gün sürecek olan Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi’ne katıldı. Programda bir konuşma yapan Aksu, havza sistemli bir yönetim anlayışının uygulanacağını belirterek, “Havza sistemi derken Devlet Su İşleri’nin, hayvancılığın, tarımın birleştirilmesiyle bölgelere ayırıp, 15 ayrı bölgeye bölerek, buralarda havza başkanlıkları sistemiyle yöneticilik sistemi düşünüyoruz. Yani buradaki en iyi suyu en iyi miktarda nasıl kullanırız gibi konularda planlama yaparak teşvik sistemlerini ona göre belirleyeceğiz. Geçen yıl 14,5 katrilyon para dağıtmışız. Dağıtmışız diyorum çünkü bunun tam olarak nereye, hangi şartlarda verildiği belli değil. Ülkemizdeki hayvan sayıları da çok net belli değil. Belli bir rakamımız var ama net bir veri yok. Verilerin netleşmesi, bölgelerin netleşmesi, üretimin ve verimliliğin netleşmesi noktasında çok ciddi bir çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AksuEt Ithalatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler zamdan memnun
Emekliler zamdan memnun
10 ayda 87 bin iş yeri kapandı
10 ayda 87 bin iş yeri kapandı
En fazla dolar konuşuldu
En fazla dolar konuşuldu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim