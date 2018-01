ET FİYATLARI DÜŞTÜ, İTHAL ETE RAĞBET AZALDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının et ithalinin ardından ilk etapta paniğe kapılan kasaplar, et ithalinden olumsuz etkileneceklerini düşünüyorlardı. Bir süre sonra endişelerinin yersiz olduğunu ve kendi sattıkları taze ve yerli etlere olan talebin arttığını gören kasaplar, et fiyatlarının da düştüğünü dile getirdiler. Malatya Kasap Pazarı’nda esnaflık yapan Abuzer Çekici, ithal etlerden dolayı ilk etapta işlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

SATIŞLAR FAZLA

Bir süre sonra ithal ete vatandaşların fazla rağbet göstermediğini de dile getiren Çekici, “Ancak marketlerden et alanlar ithal etle yerli et arasındaki farkın çok fazla olduğunu gördüler. Tekrar yerli ete döndüler. Yerli etin geçen yılki kilogram fiyatı 40 TL’ydi. Bu yıl ise 37 TL. 3 TL kadar bir düşüş oldu. Gönül isterki ette daha fazla düşüş olsun ama yem, saman, yonca fiyatları çok pahalı ve bu nedenle de ette bundan fazla da düşüş olmuyor. Besiciler bu nedenlerle eti daha ucuza mal edemiyorlar. İthal ete göre yerli taze etin satışları eskisine göre daha fazla. Ete rağbet var. İthal ete rağbet yok, çünkü müşteriler ithal etin geldiği ilk günlerde ithal eti marketlerde bulamıyorlardı. Ama şu anda gittiklerini ancak etin satılmadığını, aynı şekilde dolapta kaldığını söylüyorlar. İthal ete vatandaşlar çok fazla rağbet göstermedi” şeklinde konuştu.

HAYVANI KESTİĞİMİZ YERDE VETERİNER KONTROL EDİYOR

“İthal ette hastalık olduğu söylentileri de çıktı” diyen Çekici, şunları kaydetti:

“Dışarıda şap hastalığından dolayı millet tedirgin. Dışarıda gelen etler paketlenen etler. Eğer burada kesilip, veteriner kontrolünde her şey gerçekleşseydi vatandaşlarımız buna itimat ederlerdi. Ama etler dışarıdan geliyor. Kesim anında kimler kontrol etti bunları, hayvan nasıl kesildi, etler ne şartlarda paketlendi; kimse bunları bilmiyor ve bundan dolayı da ithal etlere karşı vatandaşlarda biraz güvensizlik var. Bizler Malatyalı kasaplar olarak insanlarımıza sağlıklı, hijyenik bir ortamda hizmet sunuyoruz. Etlerimiz taze. Ben ayrıca besicilik de yapıyorum. Hayvanlarımızı buranın kesimhanelerinden kesiyoruz. Hayvanı kestiğimiz yerde veteriner kontrol ediyor. Etleri kasaba getirip müşterilerimizin gözü önünde asıyoruz. Eti kemiklerden ayırıyoruz. Kıyma istediklerinde taze parça etlerden kıyma, kuşbaşı, yemeklik olan etleri yapıyoruz.Ama paketlenip buraya gelen ithal etin ne olduğu belli değil. Onun kıymasından Malatya’nın meşhur olan analı köftesi olmaz.”

İTHAL ETLE BİR YERE GELİNMEZ

Son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına da bir talepte bulunan Çekici, “Tarım Bakanından bizler yem fiyatlarının biraz aşağıya çekilmesini istiyoruz. Yem fiyatları düşerse ister istemez et fiyatları da düşecek. Böylece müşterilerin alım gücü artacak. İthal etle bir yere gelinmez. Bunu yıllardır dile getiriyoruz ve hala dile getiriyoruz. Çünkü besicimiz şu anda zarar ediyor. Kasaplarımız zarar ediyor. Yem fiyatları aşağıya çekilirse KDV’de de bir güzellik yapılırsa hem köylümüz kazanır hem de kendi etimizi tüketiriz. Şu anda bir kilo yem 60 TL, bir kilo saman 80 kuruş, bir kilo yonca bin-bin 100 TL arası. Bunlar çok pahalı. Aşırı bir maliyet var. Bir hayvanın günlük yiyeceğini hesaplasanız 30 TL’den aşağıya değil. Eğer bu 15 TL’ye çekilirse her şey güzel olacak” diye konuştu.busabahmalatya.com