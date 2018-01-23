ESNAFLAR BU HABERİ OKUMADAN GEÇMEYİN!

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha, basit usulle vergiye tabi olan esnafları uyardı. Yaptığı açıklamayla esnafların dikkatli olması dile getiren Başkan Çulha, esnaf ve sanatkar camiasının basit usulle kayıtlı üyelerine yılda bir defa vermiş oldukları gelir beyannamesini hazırlamalarının gerekliliğini dile getirdi.

ESNAFLARIMIZ DUYARLI OLMALI

Esnafların duyarlı olması yönünde ricada bulunan Başkan Çulha, “Bundan dolayı fiş ve faturalarını hemen ayarlayıp 2017 faturaları kapanmadan şubat ayında verilecek olan beyannameyi bağlı bulundukları vergi dairelerine zamanında teslim etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için esnaf ve sanatkarlar camiasının duyarlı olmasını ve görevini yerine getirmesini önemle rica ediyorum. Basit usule tabi olan esnaflarımızdan sahte ve muhtevası itibariyle yanıltıcı belge, naylon fatura düzenlediği ve kullandığı tespit edilenlerin bu durumu kendilerine tebliğ eden aybaşından önce kendileri aracılık sözleşmesi yaptıkları meslek odaları ve SMS’ler tarafından beyan edilen defterdarlığa adresi üzerinden veya bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir” diye konuştu.

VERGİLER YENİDEN BELİRLENDİ

Basit usulle vergiye tabi olan esnafların parasal şartlarının yeniden belirlendiğini ifade eden Başkan Çulha, şunları kaydetti:

“2018’de basit usule tabi olan esnafların parasal şartları yeniden belirlendi. Buna göre basit usulle vergiye tabi esnaf ve sanatkarların kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedelinin toplamı 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 7 bin 400 TL, diğer yerlerde 4 bin 900 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Kira tutarları aşan esnaf ve sanatkarlar diğer şartları sağlasalar bile 2019 yılının başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklar. Bu yüzden esnaf ve sanatkar camiasının kiralamış oldukları yerlere dikkat etmesi gerekmektedir. İş yeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkarların kendilerine ait olması kira bedeliyle ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5’i sınırları üzerinde olan esnaf ve sanatkarların gerçek usulle vergiye tabi olmaları gerekmektedir. 2018’deki basit usul miktarı 79 bin TL’yi aşmayanlardı. 2019 yılında basit usule tabi olacaklar yıllık alımları 100 bin TL, yıllık satışları 148 bin TL’yi aşmayanlar, bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 49 bin TL'yi aşmayanlar, işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satışlarının tutarı ile iş hasılatı toplamının 100 bin TL'yi aşmayanların Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da yeniden belirlendi.”

BAKANIMIZDAN TALEP ETTİK

Beyannameleri hazır olan esnafların vergi dairesine gidip evraklarını teslim etmelerini isteyen Başkan Çulha, “Beyannameleri hazırlanan esnaf ve sanatkarlar vergi dairesine teslim edip gerekli olan vergileri ödemeleri gerekmektedir. Geçen yıl 2017 yılında hükümetimizin çıkarttığı bir kanunla yıllık gelirleri 8 bin liranın altında olanlar vergiye tabi tutulmadılar. Bu yıl bunun devam etmesi tek dileğimizdi. Zaten Sayın Bakanımızdan bunu talep ettik. İnşallah bu yıl gelir düşük olan esnaf ve sanatkarlardan vergi alınmaması hususundan ümitliyiz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com