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Esnafın sorun ve talepleri Maliye Bakanı Ağbal’a iletildi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’ya gelen Malatya’ya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’a esnaf ve sanatkarın sorun ve çözüm önerilerini kapsayan talep dosyası sundu.

Esnafın sorun ve talepleri Maliye Bakanı Ağbal’a iletildi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’ya gelen Malatya’ya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’a esnaf ve sanatkarın sorun ve çözüm önerilerini kapsayan talep dosyası sundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
17 Mart 2018 Cumartesi 01:38
Esnafın sorun ve talepleri Maliye Bakanı Ağbal’a iletildi

Çeşitli ziyaret ve programları için Malatya’ya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın beraberinde Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte katılmış olduğu Sanat Sokağındaki programında MESOB Başkanı Şevket Keskin, burada, şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitelerinin taşınması için Şoför Okulu olarak bilinen Altay Kışlasındaki bir alanın tahsis edilmesi, mevzuat düzenlemesinden dolayı ÖTV’siz araçtan imkanından yararlanamayan şoför esnafının mağduriyetinin giderilmesi ve özel halk otobüslerinin bazı yasal düzenlemelerden kaynaklı sorunlarının çözümüne ilişkin talepleri ve sorunları aktardı.

Esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı görüşme de MESOB Başkanı Şevket Keskin, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a bir dosya takdim etti. Dosya da; Esnaf ve sanatkarlar için vergi dilim oranlarının aşağı çekilmesi, esnaf ve sanatkar içinde Asgari Geçim İndirimi uygulamasının getirilmesi talep edilirken, Esnaf ve sanatkârın işyerinde kullanmakta olduğu elektrik-doğalgaz ve su giderleri içinde teşvik uygulanması talebi de aktarıldı. Bağ-Kur emekli maaşlarının eşit hale getirilmesi, Bağ-Kur emekliliği için gün sayısının aşağıya çekilmesi, prim oranlarının düşürülmesi de dile getirildi.

Dosyada ayrıca, şehir merkezinde kalan, esnaf ve sanatkarların ihtiyacına cevap veremeyen Küçük Sanayi Sitelerinin şehir dışına taşınması için Altay Kışlası’ndan yer tahsisi yapılması talep edilerek, “Yeni Küçük Sanayi Sitesi arsası Cazibe Merkezleri Uygulaması kapsamında OSB’lerde fabrika kurmak isteyen yatırımcılara sağlanan ‘Bedava arsa’ teşviki gibi esnaf ve sanatkârımıza da verilmelidir.” denildi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’ya gelen Malatya’ya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’a esnaf ve sanatkarın sorun ve çözüm önerilerini kapsayan talep dosyası sundu.

Çeşitli ziyaret ve programları için Malatya’ya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın beraberinde Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte katılmış olduğu Sanat Sokağındaki programında MESOB Başkanı Şevket Keskin, burada, şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitelerinin taşınması için Şoför Okulu olarak bilinen Altay Kışlasındaki bir alanın tahsis edilmesi, mevzuat düzenlemesinden dolayı ÖTV’siz araçtan imkanından yararlanamayan şoför esnafının mağduriyetinin giderilmesi ve özel halk otobüslerinin bazı yasal düzenlemelerden kaynaklı sorunlarının çözümüne ilişkin talepleri ve sorunları aktardı.

Esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı görüşme de MESOB Başkanı Şevket Keskin, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a bir dosya takdim etti. Dosya da; Esnaf ve sanatkarlar için vergi dilim oranlarının aşağı çekilmesi, esnaf ve sanatkar içinde Asgari Geçim İndirimi uygulamasının getirilmesi talep edilirken, Esnaf ve sanatkârın işyerinde kullanmakta olduğu elektrik-doğalgaz ve su giderleri içinde teşvik uygulanması talebi de aktarıldı. Bağ-Kur emekli maaşlarının eşit hale getirilmesi, Bağ-Kur emekliliği için gün sayısının aşağıya çekilmesi, prim oranlarının düşürülmesi de dile getirildi.

Dosyada ayrıca, şehir merkezinde kalan, esnaf ve sanatkarların ihtiyacına cevap veremeyen Küçük Sanayi Sitelerinin şehir dışına taşınması için Altay Kışlası’ndan yer tahsisi yapılması talep edilerek, “Yeni Küçük Sanayi Sitesi arsası Cazibe Merkezleri Uygulaması kapsamında OSB’lerde fabrika kurmak isteyen yatırımcılara sağlanan ‘Bedava arsa’ teşviki gibi esnaf ve sanatkârımıza da verilmelidir.” denildi.Bülten-busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 17.03.2018 01:50
Anahtar Kelimeler:
ötvAltay KışlasıMaliye Bakanı Naci AğbalMalatyaŞEVKET KESKİNMESOB
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