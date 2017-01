Mecliste kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulan ve uzun süredir birçok esnafın beklediği sicil affı, Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren bu yasayla daha önceden bankalara borcu olan ve bu borcunu ödeyemeyip kara listeye giren, bununla beraber birçok haktan da yararlanamayan esnaf için can suyu niteliğinde bir umut oldu. Bakan Bülent Tüfenkci daha önce bu esnafların sayısının 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında olduğunu belirtmişti. Milyonlarca kara listede bulunan esnaf için beyaz bir sayfa olarak değerlendirilen sicil affıyla, esnafın 6 ay içerisinde borcunu ödemesi veya bu borcunu taksitlendirip yapılandırması gerekiyor.

1 MİLYON 600 BİN ÇOK KORKUNÇ BİR RAKAM

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Başkanı İsmet Bayram, “Sicil affının çok faydaları var. Ticaret hacminin daraldığı yer ve zamanlarda panzehir, sıcak paradır. Maalesef çek, senet veya asaleten, kefaleten ödemesini yapmamış olan küçük orta ve büyük ölçekli esnaf ve sanatkârların sicilleri bozuluyor. Onlar piyasaya erişen sıcak paradan desteklerden faydalanamıyorlar. Merkez Bankası, çek senet veya kredi kartlarına olan borçlarını ödemeyen kişileri kara listeye alıyor. Yani sicili kirleniyor ve bu sıcak paradan yararlanamıyor. Ülke, bölge ve yerel anlamda büyük faydalar sağlayacaktır sicil affı. Çünkü kredi kullanamayan esnaf arkadaşlar bu sicil affıyla tekrar kredi kullanmaya başlayacaklardır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin çok korkunç bir rakam. Bunların çoğu da bu ülkenin bel kemiği olan küçük esnaf ve sanatkârlardır. Bu esnaflar kendi alanlarında bu teşviklerden faydalanamazlarsa büyük sıkıntı oluşur. Ticaret hacmi ülkemizde özellikle bu kış döneminde daha fazla azalıyor. Bu zamanda birçok bölgede ekonomik girişler yoktur. Ekonomik girişlerin olmadığı için özellikle küçük esnafımız sıkıntı çekiyor ve paraya ihtiyaç duyuyor. Sicilinde de sıkıntı varsa kredileri kullanamıyor. Bu af, esnaflarımıza büyük yararlar sağlayacaktır. Daha önceden KOSGEB’in desteklerinden de faydalanamıyorlardı” şeklinde konuştu.

DEVLETİN KASASINA DA PARA GİRECEK

Esnafın süreci yakından takip etmesi gerektiğini belirten Bayram, bu affın piyasayı daha fazla canlandıracağını ve vatandaşın sigorta vergi ve stopajlarını ödeyerek devletin kasasına da para gireceğini belirtti. Bayram, “Eğer esnafımızın iş yeri kapanmışsa açılmasını sağlayacaktır, dükkânına eşya alamıyorsa alım yapacaktır. Kış aylarını, yani ölü sezon dediğimiz zamanı rahatlatacaktır. Büyük ve orta ölçekli esnafı daha fazla rahatlatacak ve büyümesini de sağlayacaktır” diye konuştu.

ESNAFLARIMIZIN ÇOĞU BU KONUDAN ÇOK MUZDARİPTİ

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Kazım Karabekir Canal ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu sicil affı bizim için çok iyi oldu. Esnaflarımızın çoğu bu konudan çok muzdaripti. Ne kredi çekebiliyor ne de kredi çekebilecek bir başka esnafa kefil olabiliyorlardı. Şimdi gerçekleştirilen bu sicil affıyla esnaf hem kredi çekebilecek hem de kefil olarak esnaf bulmakta zorlanmayacak” diye konuştu.

Sicil affının piyasayı canlandıracağını belirten Başkan Canal, “Daha önceden Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci de esnafların önünü açacaklarını belirtmişti. Bu şekilde esnafın önünü açarsak elbette ki piyasa canlanacak. Daha önce bir bankaya 101 lira borcu varsa esnaf 100 lirasını ödeyip bir lirasını yatırmadıysa dahi biz ona 1 lirayı ödeyip öyle gelmesini söylüyorduk” dedi.

ADETA CAN SUYU

Başkan Canal, “Malatya’da ve tüm ülkemizde ismi kara listede bulunan ve desteklerden yararlanamayan bu yüzden de ticarethanesini kapatmak zorunda olan veya şu an kapatma durumuna gelmiş esnafımız için büyük bir umut oldu. Bu esnaflarımız için çok güzel oldu esnaflarımızın önü açıldı şu anda. Bu konuda Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı olarak esnaflarımız adına, Hükümetimize ve Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için, esnafımız için adeta can suyu oldu” diye konuştu.

