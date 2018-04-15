ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Türkiye İstatistik Kurumu`nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2`si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor.Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK`ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana `hizmet tespit davası` açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti.