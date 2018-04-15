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ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Emekli olmak isteyen çalışanlar bu habere dikkat. Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi. Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor.

ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Emekli olmak isteyen çalışanlar bu habere dikkat. Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi. Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor.

15 Nisan 2018 Pazar 15:39
ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Türkiye İstatistik Kurumu`nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2`si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor.Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK`ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana `hizmet tespit davası` açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti.

İHA

Son Güncelleme: 15.04.2018 15:41
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