ENTERAKTİF VERGİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından defter beyan sistemi ve enteraktif vergi hakkında bir seminer düzenlendi. Dün bir otelde gerçekleştirilen seminere, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Boyraz, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, Grup başkanları Hüseyin Azili, Mesut Uçak, Abdullah Karaboyacı ve Murat Aydın, Malatya Serbest Muhasebeci Mali müşavirler odası (SMMMO) Başkanı Nuh Poyraz, Beydağı ve Fırat Vergi dairesi müdürleri, grup müdürlerimiz, vergi dairesi çalışanları ve meslek mensupları katıldı.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Nuh Poyraz, yeni Defter Beyan Sistemi ve izaha davet müessesinin kurulduğunu söyledi.

KOLAYCA KURULABİLEN BİR SİSTEM

Başkan Boyraz, “EnteraktifVergi her Türk vatandaşını ilgilendiren bir durum. Mobil cihazlara ve bilgisayarlara kolayca kurulabilen bir sistem. Bu sistemi tanıtmak ve sistemle ilgili bilgilendirmek için meslek mensuplarıyla bir araya geldik” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi