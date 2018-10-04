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“Enflasyonun ateşi zamların geri alınmasıyla düşer”

Son 3 ay içinde özellikle akaryakıt, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların enflasyonun yüksek çıkmasında büyük etkisi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu zamları geri almadan enflasyonda kısa zamanda ve kalıcı bir düşüş beklemek pek mümkün görünmüyor" dedi.

“Enflasyonun ateşi zamların geri alınmasıyla düşer”

Son 3 ay içinde özellikle akaryakıt, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların enflasyonun yüksek çıkmasında büyük etkisi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu zamları geri almadan enflasyonda kısa zamanda ve kalıcı bir düşüş beklemek pek mümkün görünmüyor" dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:56
“Enflasyonun ateşi zamların geri alınmasıyla düşer”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son yılların en yüksek enflasyon oranı ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bunda lokomotif sektörler olarak kabul ettiğimiz akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisi çok büyük. Bu zamları geri almadan enflasyonda kısa zamanda ve kalıcı bir düşüş beklemek pek mümkün görünmüyor. Önümüzdeki aylar için kalıcı düşüş sağlamalıyız. Bu da zam yapmak yerine yapılan zamları geri çekerek gerçekleşir. Geçtiğimiz ay akaryakıta da, elektriğe de, doğalgaza da üçer kez zam geldi. Temel harcamalardaki bu zamlar vatandaşın da, esnafın da alım gücünü düşürüyor” diye konuştu.

“ÜRETİM MALİYETLERİ ENFLASYONU YÜKSELTİYOR”

Üretim maliyetlerinin artmasının enflasyonu etkileyen en önemli neden olduğunu dile getiren Palandöken, “Açıklanan enflasyon verileri maliyet enflasyonunu yansıtıyor. Üreticinin temel girdi fiyatlarındaki artış, üretim piyasasındaki dengesizlik maliyet enflasyonunun yaşanmasına neden oluyor. Buna suni zamların da etki ettiğini göz ardı edemeyiz. Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz ya da normalin üzerinde fiyat artışı yapan fırsatçılar ile stokçular TÜFE’nin artmasında önemli bir rol oynuyor. Stokçuların ve fırsatçıların denetimleri sıklaştırılarak bu konuda duyarlılık artırılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi olağan dışı fiyat artışı görüldüğünde zabıta ekiplerine haber verilmeli. Enflasyon ve döviz kurlarının ateşinin düşürülmesi için topyekûn mücadele vermeliyiz” sözlerini kaydetti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenEnflasyon
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