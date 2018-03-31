EN FAZLA ÜRETİM VE TESLİMAT LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Ocak ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taş kömürünün 98 bin 12 ton, linyitin 6 milyon 479 bin 980 ton ve taş kömürü kokunun 382 bin 150 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 3 milyon 185 bin 821 ton, linyitin 6 milyon 362 bin 43 ton ve taş kömürü kokunun 447 bin 29 ton olarak gerçekleştiği görüldü.