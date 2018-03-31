EN FAZLA ÜRETİM VE TESLİMAT LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 85,5 iken linyitte yüzde 101,9 olarak hesaplandı.
EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının; yüzde 56’sı termik santrallere, yüzde 16,3’ü kok tesislerine, yüzde 5,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 88,9’u termik santrallere ve yüzde 6,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 98,3’ü demir-çelik sanayine sevk edildi. (Bülten)busabahmalatya.com