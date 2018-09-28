En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taş kömürünün 100 bin 512 ton, linyitin 6 milyon 912 bin 475 ton ve taş kömürü kokunun 385 bin 411 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 2 milyon 983 bin 147 ton, linyitin 7 milyon 106 bin 293 ton ve taş kömürü kokunun 443 bin 723 ton olarak gerçekleştiği görüldü.