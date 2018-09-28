En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,9 iken linyitte yüzde 97,3 olarak hesaplandı.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının yüzde 55,5’i termik santrallere, yüzde 21,7’si kok tesislerine, yüzde 7,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,2’si termik santrallere ve yüzde 7,1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 97,9’u demir-çelik sanayine sevk edildi. (Bülten)