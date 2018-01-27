En fazla üretim linyitte gerçekleşti

Buna göre, katı yakıtların 2017 yılı Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 85 bin 357 ton, linyitin 6 milyon 94 bin 159 ton ve taşkömürü kokunun 362 bin 973 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 869 bin 787 ton, linyitin 6 milyon 102 bin 277 ton ve taşkömürü kokunun 452 bin 265 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,2 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 80,3 iken linyitte yüzde 99,9 olarak hesaplandı. (Bülten)