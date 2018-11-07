En fazla dolar konuşuldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği için hazırlanan ekim ayı ekonomi başlıklarını raporladı. Rapora göre; ekim ayı ekonomi haberlerinde en çok dolar konusuna yer verilirken; firmalar tarafından uygulanan indirimlerle topyekûn mücadelenin başlatıldığı enflasyon ise gündemin bir diğer önemli konusu oldu.



SİYASİ GERGİNLİK DOLAR KURUNDA DALGALANMALARA SEBEP OLDU

Araştırma sonuçlarına göre, ABD ile yaşanan siyasi gerginliğin TL'deki sert değer kaybına da yansıması dolar kurunda dalgalanmalara sebep oldu. Dolardaki yükselişin ve piyasadaki kararsızlığın ana nedeni olarak rahip Brunson öne sürülüyordu. FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li Rahip Andrew CraigBrunson’un duruşmasında mahkeme heyeti, Brunson’ın tahliyesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Yaşanan diplomatik kriz piyasaları da yakından ilgilendiren sonuçlar doğurdu.

İhracattaki artış haber sayılarına da yansıdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolara çıktı. TİM açıklamasında, “Böylece tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atıldı” ifadesini kullandı.

Ekimde en fazla ihracatı 2.9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Otomotivi 1.6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. İhracat artışı, medyadaki konuya ilişkin haber sayılarına da yansıdı. Toplam 118 bin 166 habere konu olan ihracat ekim ayı medya raporunda üçüncü sırada yer aldı. (İHA)