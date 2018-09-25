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Emlakçılıkta yeni dönem

Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, taşınmaz ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili yayımlanan yönetmeliğin taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsadığını ifade etti ve ekledi: Bu konuda iptal etme, askıya alma gibi durumlara sahibiz.

Emlakçılıkta yeni dönem

Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, taşınmaz ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili yayımlanan yönetmeliğin taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsadığını ifade etti ve ekledi: Bu konuda iptal etme, askıya alma gibi durumlara sahibiz.

25 Eylül 2018 Salı 14:07
Emlakçılıkta yeni dönem

Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ve Malatya Emlakçılar Odası tarafından düzenlenen Taşınmaz, Ticari Bilgi Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı dün gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde (MESOB) yapılan toplantıya Malatya İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül ve emlakçılar katıldı.

İlk konuşmayı Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül yaptı. Başkan Özgül, taşınmaz ticaretiyle ilgili yeni bir oluşama gidildiğini söyledi. Özgül, “Artık Türkiye’de emlakçılık sektöründe bir masa bir kasa dönemi sona erdi. Merdiven altı emlakçılık bitmiştir” dedi. 

YETKİLENDİRME BELGESİNİ İLK DEFA VERECEĞİZ

Daha sonra söz alan ne yönetmelik hakkında bilgiler veren Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise, “İlk defa yetkilendirme belgesi vereceğiz. Bunun için sizleri bilgilendirmek istedik. 6585 sayılı perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile ilgili kanun kapsamında yayınlanan taşınmaz ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili yayımlanan yönetmelik; tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsar. Yetki belgesine dair işlemler Malatya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 5 yılda bir bunu yenileyeceksiniz. Bu konuda iptal etme, askıya alma gibi durumlara sahibiz. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Bugün toplanma amacımız yetki belgesi ve yönetmelik ile ilgili sorularınızı cevaplamaktır” diye konuştu.

Daha sonra toplantı Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Songül Gökalp’in sunumuyla devam etti.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Ahmet DemirbağMalatya Ticaret İl MüdürüAli Özgül
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