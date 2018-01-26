Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119868
ALTIN
163.025
DOLAR
3.7509
STERLİN
5.3360
EURO
4.6652

Emekliye fark ödemesi bugün yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeneceğini duyurdu.

Emekliye fark ödemesi bugün yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeneceğini duyurdu.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 15:29
Emekliye fark ödemesi bugün yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeneceğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceği belirtildi.

Tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yarın gönderileceği belirtilirken 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı bildirildi. 

İHA

Son Güncelleme: 26.01.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
Dul Veya Yetim Aylığı Alanların Maaşlarına Ait 2018 Ocak Ayı Zam Farkları Bugün ödeneceğini Duyurdu.Vazife Malulü2017 Yılına Ait Ek Tütün Ikramiyesi Tutarları Ile EmekliSosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BENZİNE YİNE ZAM!
BENZİNE YİNE ZAM!
2 MİLYONLUK YATIRIM!
2 MİLYONLUK YATIRIM!
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim