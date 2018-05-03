Emekliye Bin Lira İkramiye

Başbakan Binali Yıldırım’ın emeklilere ikramiye müjdesine sevindiklerini dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, dul ve yetimlerin durumlarının hala netleşmediğini söyledi.

Emeklilerin beklediği haber sonunda Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere her yıl iki bayram öncesi ikramiye verileceğini açıklayarak, “Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Devletten emekliliği dışında maaş alanlar var. Bunlara Ramazan Bayramı öncesi binTL, Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye vereceğiz. Emekliler, dul ve yetimler bundan faydalanacak”sözlerini değerlendiren ve BUSABAH gazetesine konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner,Başbakanın ikramiye müjdesine sevindiklerini söyledi.

GENEL BAŞKANIMIZ BİZZAT GÖRÜŞTÜ

En azından ikramiyelerle ilgili bir temel atıldığını ifade eden Başkan Tangüner, “Genel Başkanımız bu konuyla ilgili açıklamasını yapmıştı. Genel Başkanımız hem Cumhurbaşkanımıza hem de Başbakanımıza zamlarla, intibakla ilgili bir dosya verip, Başkanımızla bizzat görüşmüştü. Başbakanımız dosyadaki konulara ılımlı bakmıştı. Bu görüşme üzerine ikramiye müjdesi verildi. Herkese seyyanen bin lira verilecek. Sadece dul ve yetimlere bu ikramiyenin verilip verilmeyeceği henüz kesinleşmedi. Dul ve yetimlere bin lira mı verilecek yoksa maaş durumlarına göre daha düşük bir ikramiye mi verilecek, belli değil. En azından bu müjdeyle birlikte bir temel atıldı, inşallah ileriki günlerde daha güzel şeyler olur” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi

