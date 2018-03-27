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EMEKLİYE BAYRAM MAAŞI MÜJDESİ GELDİ

12 milyon emekliye bayram ikramiyesi getirecek karar toplantısı perşembe günü yapılacak. Masada iki teklif var. Ya herkese 2.062 TL verilecek, ya da birer maaş ödenecek.

EMEKLİYE BAYRAM MAAŞI MÜJDESİ GELDİ

12 milyon emekliye bayram ikramiyesi getirecek karar toplantısı perşembe günü yapılacak. Masada iki teklif var. Ya herkese 2.062 TL verilecek, ya da birer maaş ödenecek.

27 Mart 2018 Salı 14:36
EMEKLİYE BAYRAM MAAŞI MÜJDESİ GELDİ

Milyonlarca memur ve emekli 29 Mart Perşembe günü toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına kilitlendi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler, toplantıdan müjde çıkmasını bekliyor..

KPDK toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile sendikalar bir araya gelecek. Toplu Sözleşme masasında konuşulan ancak imza altına alınmayan konular da bu toplantıda gündeme getirilerek karara bağlanacak.

Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine taşınan bayram ikramiyesi, yeniden gündeme geliyor. Bu hafta yapılacak KPDK`da,, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları`nda ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor.

Anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri yılda 2 kez ikramiyeye kavuşacak. Ayrıca ikramiye memurlar ve memur emeklileri için hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılması bekleniyor..

KPDK`da memurlara ve emeklilere ikramiye verilmesi üzerinde uzlaşılırsa, 2 farklı tutar gündeme gelecek. Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının `en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında` olmasını istemişti..

Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

Kaynak: Takvim Gazetesi

Son Güncelleme: 27.03.2018 15:01
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