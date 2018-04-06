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EMEKLİYE 224 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, 4.5 ve 5 şeklinde 3 tahmin var. 

EMEKLİYE 224 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, 4.5 ve 5 şeklinde 3 tahmin var. 

06 Nisan 2018 Cuma 13:23
EMEKLİYE 224 TL

Eğer yüzde 5’lik öngörü tutarsa 46 ile 224 lira arasında artış olacak. Tavan maaş 4.705 lirayı bulacak

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı.

Zam oranının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor.

Ocak-Mart enflasyonun yüzde 2.77 çıkmasının ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani emeklilerin zam oranı için `yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5` şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.

Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 4`lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5`lik tahmine göre 977,70, yüzde 5`lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak.

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak.

Zammın yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artışla 4 bin 682 lira 91 kuruşa ulaşacak.

Temmuz zammı yüzde 5 olursa da en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak.

Kaynak : Takvim

Son Güncelleme: 06.04.2018 13:28
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