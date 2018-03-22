EMEKLİLERİN İNTİBAK BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Meclisi adres göstermesinin ardından, yeni intibakın yapılmasıyla birlikte milyonlarca emekliye zam yolu açılacak. Yaklaşık maaşlara 355 liraya varan zam verilmesi beklenen yeni intibak için düşünlerini BUSABAH’a paylaşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner,Genel Başkanlarının Başbakan Binali Yıldırım’a bir dosya verdiğini hatırlattı.

ÇALIŞMANIN DEVAM ETTİĞİNİ BİLİYORUZ

İntibakın çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Tangüner, “İntibak yasasıyla ilgili konu da dosya içerisinde bulunuyordu. Başbakanımız ılımlı bakıyor. Olur ya da olmaz buna bir şey diyemeyeceğim. Ama böyle bir çalışma var. Eğer bu kesinleşirse maaşlar zamlanacak. Mesela 2 bin lira maaş alan 300-350 lira, bin lira maaş alanlar 100-120 lira fark alacak. İntibak maaş oranına göre değişecek. Ancak bu çalışmanın devam ettiğini biliyoruz. Eğer bu yasa gerçekleşirse emekli her ay sözü edilen bu zammı alacak. İntibak yasası gerçekleşirse toplu sözleşmeden daha önemli. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü emeklilerin bir kısmına intibak verildi, bir kısmına verilmedi. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor ve umarız ki bu düzeltilir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi