Emekliler zamdan memnun

Uzun zamandan bu yana zam oranlarının ne kadar olacağını merak eden emeklilerin zam oranları yaklaşık olarak belirlendi. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıktı.Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan emekliler BUSABAH gazetesine konuşarak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Zam oranının hiç yoktan iyi olduğunu belirten Ali Karagöz isimli vatandaş, her şeyin pahalı olduğuna dikkat çekti.

HER ŞEY ZAMLANDI, MAAŞLARIMIZ AYNI

Her şeyin çok pahalı olduğunu ifade eden Karagöz, “Son zamanlarda yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı en çok asgari ücretlileri ve emeklileri etkiledi. Kasaba, manava, markete, dükkâna gitmekten korkar olduk. Hiç yüzüne bile bakmadığımız ürünler yüzde 100 arttı. Ama maaşlarımız aynı. Dolar düşecek ve her şey eskisi gibi olacak dendi ancak yine her şey aynı. Dolar yavaş yavaş düşüyor, fiyatlar halen aynı devam ediyor. Bu pahalılıkta bize verilecek olan bu zammı ben önemsiyorum. Çok fazla bizi bu zor durumdan kurtarmaz ama yine de bir yaramıza merhem olur” diye konuştu.

ALDIĞIMIZ MAAŞ BİZE YETMİYOR

Emeklilerin mağdur olduğunu belirten Hacı Kaya isimli vatandaş ise, “Aslında bizler de bu oranda bir zam bekliyorduk. Sağ olsunlar bize de bu oranı verdiler. Çok mağdur oluyoruz. Paranın pul olduğu bu zamanda aldığımız maaş bize yetmiyor. Verilecek olan bu zammın hiç bari biraz mutfak masrafına katkısı olsa yine bize yeterli. Bu yüzden devletimize, hükümetimize Allah zeval vermesin. Şu zor günlerde bu oranda zam vermeleri bizlere verilen değeri gösteriyor” şeklinde konuştu.