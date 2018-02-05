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EMEKLİLER DİKKAT!

12 milyon emekliye her ay ödenen maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemenin artırılması gündeme geldi. Ek ödeme yüzde 9’a çıkarılırsa emekliler 37 ile 224 lira arasında gelir artışına kavuşacak. Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, maaşın yüzde 4-5`i oranındaki ek ödemenin en az yüzde 8-9`a çıkarılmasını istedi.

EMEKLİLER DİKKAT!

12 milyon emekliye her ay ödenen maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemenin artırılması gündeme geldi. Ek ödeme yüzde 9’a çıkarılırsa emekliler 37 ile 224 lira arasında gelir artışına kavuşacak. Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, maaşın yüzde 4-5`i oranındaki ek ödemenin en az yüzde 8-9`a çıkarılmasını istedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
EMEKLİLER DİKKAT!

Bu talep büyük yankı uyandırdı. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 37,42 ile 224,06 lira arasında artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşacak.

NASIL OLACAK?

Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay yüzde 5 oranında ek ödeme veriliyor. Bu da 46,78 lira oluyor.Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 982,38 lira geçiyor. Ek ödeme eğer maaşın yüzde 9`una çıkarılırsa, emeklinin gelirinde 37,42 lira artış olacak.Emeklinin aylık ek ödemesi 46,78 liradan 84,20 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak bin 19 lira 80 kuruş geçmeye başlayacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu emekli aylık yüzde 4, yani 179,25 lira ek ödeme alıyor. Emeklinin eline 4 bin 660 lira 50 kuruş geçiyor. Kaynak: Takvim

Son Güncelleme: 05.02.2018 10:50
Anahtar Kelimeler:
EmekliZamEk ödeme
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