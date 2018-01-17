EMEKLİLER BU HABERE DİKKAT!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam haberini duyunca çok sevindiklerini dile getirmiş, umutlarının ise yan (ek) ödemelerde olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Çok geçmeden ek ödemeye de kavuşan emeklilerin sorunları birer birer çözülürken, BUSABAH’a konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, kendilerine verilen 5.69 oranında zammın kendilerini mutlu etmesinden kısa bir süre sonra ek ödemelerin verilmesiyle daha da heyecanlandıklarını kaydetti.

EK ÖDEMELER 80 TL

Ek ödemelerin de maaşlara yansıtıldığını belirten Başkan Tangüner, “Bize verilmesi gereken yüzde 4 oranında bir ek ödemesi vardı. Sağ olsun Hükümetimiz bunu da maaşlarımıza yansıttı. 80 liraya yakın bir ek ödeme yapıldı. Bundan dolayı tüm emeklilerimiz ek ödemelerin verilmesinden de memnun. 80 TL ekstradan bize geldi. Bundan dolayı da bir problemimizin daha çözüme kavuşmasından oldukça memnunum” diye konuştu.

65’LİK MAAŞLARI DA YÜKSELTİLDİ

Emeklilerden katkı payının alınmaması gerektiğini belirten Başkan Tangüner, “Ayrıca katkı paylarının da emeklilerden kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş bordosu alan bize koşuyor. Her emekliden aşağı yukarı ortalama 75-80 TL para kesiliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar biliyorsunuz bir intibak yasasıyla bankalardan para aldılar. 5 milyon kişiyi kapsayan intibak yasası da Yargıtay’da. Ve emekliler bunları da 4 gözle bekliyor. Hükümetimiz bu konuda da yardımcı olur, bunu da bize verirlerse emeklilerin sorunlarının büyük bir kısmı çözülmüş olur. Yetim aylıkları da hükümetimizin gündeminde. 3 ayda bir maaş alan 65’lik maaşları da yükseltildi. 3 ayda bir hemen hemen bir asgari ücrete çıkardılar. İnşallah yetim aylığı için de bir şeyler yapılır” ifadelerini kullandı.

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