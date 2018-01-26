"EMEĞE SAYGI VAR"

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla gala yemeği düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Tüfenkci, dünyadaki ve Türkiye’deki sendikal mücadelenin farklarını sıraladığı konuşmasında, Türkiye’de her zaman emeğe saygının ön planda olduğunu vurguladı.

Dünyadaki sendikal mücadelelerin tarihine bakıldığında sistemin şiddetli bir çıkar çatışması üzerine kurulduğunun görüldüğünü aktaran Tüfenkci, “Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan ağır çalışma şartları ortada düzenleyici kurumlar ve kurallar olmadığı için işçilerin haklarını almak amacıyla örgütlenmeye yöneltti” ifadelerini kullandı.

HEP BERABER KALKINMA

Türk tarihi, geleneği ve kültürünün ‘emeğe saygı’ ilkesi üzerine kurulu olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Biz kendinden önce kardeşini düşünen ve hep birlikte kazanmayı esas alan bir medeniyetin mensupları olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hep beraber kalkınmayı önceleyen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Dolayısıyla istikrarın, ekonomik kalkınmanın, refahın olduğu yerde işçimizin de sanayicimizin de işverenimizin de tüm emekçilerin hep birlikte kazanacağı bir sistemi oluşturma adına mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, geride bıraktıkları 40 yıl içinde büyük başarılara imza attıklarını belirterek, “Türkiye’de uzun yıllardır mücadelesi yapılan ve büyük bir sorun alanı oluşturan taşeron sisteminden hükümetimiz tarafından vazgeçilmiş olması bizim büyük başarılarımızdandır. Gerek uluslararası kuruluşların, gerek Dünya Bankası’nın, gerek küresel kapitalist güçlerin bizim gibi ülkelere dayattığı kamu hizmetlerini özelleştirme baskılarına hükümetimizin bir meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Başarılar bundan sonra sorumluluklarımızı daha da arttıracaktır. Çünkü büyük sendika olmak büyük sorumlulukları da üstlenmek demektir. Bu bilinçle tüm teşkilatımızla birlikte daha iyi hedeflere mücadele edeceğiz ve bu hedeflere birlikte yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu.