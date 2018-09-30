Elektrik ve doğalgaz fiyat verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 birinci dönem (Ocak-Haziran) dönemi elektrik ve doğal gaz fiyatları verileri açıklandı. Buna göre; konutlarda 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2018 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altında ortalama 45,4 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 44,2 kuruş ödedi.

Sanayide 2018 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 34,9 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 26,6 kuruş ödedi.

DOĞALGAZ İÇİN 113,9 KURUŞ ÖDENDİ

Konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için tüketiciler 2018 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 115,1 kuruş, 522-5 219 metreküp aralığında ortalama 113,7 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 112,8 kuruş ödedi.

Sanayide 2018 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 114,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 102,5 kuruş ödedi. (Bülten)