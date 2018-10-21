“El konulursa Türkiye ekonomisi çöker”

Akçadağ ilçesinde Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret eden ve CHP ilçe örgütüne alınan yeni binanın açılışını yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndan bir kuruş para almadığını ifade ederek, “Türkiye, birçok sorunla boğuşuyor. Bir bakıyorsunuz gündem değiştirmek adına uçakta gelirken AKP Genel Başkanı, 'İş Bankası' diyor. İş Bankası, şuanda Türkiye'nin en iyi yönetilen bankası. Dünyada bankacılık alanında itibarı olan Türkiye'nin en önemli markası. Kötü mü yönetiliyor, zarar mı ediyor;hayır. 'İş Bankası’na, CHP'nin hisselerine el koyacağım' diyor. Şunu herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi, İş Bankası'ndan bir delikli kuruş almadı şimdiye kadar. Kasamıza bir tek delikli kuruş girmemiştir. Amaç ne? Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası kurulurken hisselerin bir kısmını çalışanlara vermiş. Vasiyetine yazıyor, 'İş Bankası'nın benim adıma düşen hissesinin yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyorum. Bırakıyorum ki benim vasiyetim yerine gelsin' diyor. Bir tek kuruş almıyoruz.Amaç Türkiye'nin en itibarlı kurumu olan İş Bankası'na, Varlık Fonu aracılığıyla el koymak” sözlerine yer verdi.

“CHP YEREL SEÇİMLERE ÇOK İDDİALI HAZIRLANIYOR”

Ağbaba, yerel seçime iddialı hazırlandıklarını ifade ederek, “Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlere Akçadağ'da olduğu gibi diğer ilçelerimizde de iddialı hazırlanmaya çalışıyoruz. Akçadağ'da da aday adaylarımız var, onlara da başarılar diliyoruz. Partimize güç kattılar. Akçadağ'a, sizlere soracağız, kimi aday görmek, belediye meclis üyesi görmek istiyorsanız onu yapacağız. Malatya'nın her yanına soracağız; kimle seçim alabilirsek onu aday göstermeye çalışacağız. Siz kimi istiyorsanız onu yapacağız. Malatya'da en iyi sonucu almaya çalışacağız. Bu dönem iddialı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"HERKES SUSUYOR, KONUŞURSA CHP KONUŞUYOR"

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketiyle ilgili iddiaları Mecliste gündeme getirdiklerini ifade eden Ağbaba, "Malatya'da belediyedeki yaşanan ve kamuoyuna yansıyan yolsuzlukları görüyorsunuz. Esenlik'in nasıl kullanıldığına şahitsiniz. Seçim döneminde ve seçimden sonra söyledim maalesef basında yazamıyor. Ama Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Malatya Belediyelerinde yolsuzluk olduğunu söylüyorum. Seçim dönemlerinde AKP milletvekillerinin afişlerini belediyeler yaptı. Ramazan'da 30 gün iftar ve sahur yapıldı parayı Esenlik, belediye verdi. Bunu mecliste gündeme getirdik ama Malatyalı duymakta zorlanıyor. Esenlik tam bir çiftliğe dönüşmüş durumda. Bir milletvekilinin milletvekiliyken, Esenlik'in bir malını almasına etik diyemeyiz. Toplum topyekun susuyor. Esnaf odasının sesi çıkmıyor. Meslek örgütlerinin sesi çıkmıyor. Konuşursa CHP konuşuyor” sözlerine yer verdi. (Bülten)