Ekonomiye katkı sağlayacak

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:43
DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapımı devam eden Darende Çınarköy Göletinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 55 'e ulaştığı öğrenildi. Yapım ihalesine 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Çınarköy Gölet’inin, Darende İlçesinin 19-20 kilometre Batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde yapımı devam ediyor.
Yapım projesi hakkındaki bilgide ise, “Talvegden yüksekliği 40.00 metre, temelden yüksekliği 47.90 metre, kret uzunluğu 390.00 metre Ön Yüzü Membran Kaplı Kaya Dolgu gölet tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa ediliyor. Göletin 1,5 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete verileceği kaydedildi. Gölet inşaatının bitmesi ile 3 bin 220 dekar tarım arazi suya kavuşacak.Darende’nin Çınarköy Mahallesine yapılacak olan Çınarköy Göleti için DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ihaleye çıktı.Alınan bilgiye göre; DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Darende Çınarköy Göleti’nin yapım ihalesi 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Çınarköy Gölet’inin, Çınarköy sınırları içinde bulunan ve Darende İlçesinin 19-20 kilometre Batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde kurulacağı kaydedildi.Yapım projesi hakkındaki bilgide ise, “Talvegden yüksekliği 40.00 metre, temelden yüksekliği 47.90 metre, kret uzunluğu 390.00 metre Ön Yüzü Membran Kaplı Kaya Dolgu gölet tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa edilecektir” denildi.
TAHİR ÖZÇELİK
Son Güncelleme: 31.08.2018 14:46