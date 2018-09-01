Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511

Ekonomiye katkı sağlayacak

Malatya Darende Çınarköy Göletinde inşaat çalışmaları devam etmekte olup Gölet ile 3 bin 220 dekar tarım arazisi sulanarak dekar başına 774 TL gelir artışı ve 1 milyon 602 bin 180 TL milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Ekonomiye katkı sağlayacak

Malatya Darende Çınarköy Göletinde inşaat çalışmaları devam etmekte olup Gölet ile 3 bin 220 dekar tarım arazisi sulanarak dekar başına 774 TL gelir artışı ve 1 milyon 602 bin 180 TL milli ekonomiye katkı sağlayacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:43
Ekonomiye katkı sağlayacak

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapımı devam eden Darende Çınarköy Göletinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 55 'e ulaştığı öğrenildi. Yapım ihalesine 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Çınarköy Gölet’inin, Darende İlçesinin 19-20 kilometre Batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde yapımı devam ediyor.

Yapım projesi hakkındaki bilgide ise, “Talvegden yüksekliği 40.00 metre, temelden yüksekliği 47.90 metre, kret uzunluğu 390.00 metre Ön Yüzü Membran Kaplı Kaya Dolgu gölet tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa ediliyor. Göletin 1,5 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete verileceği kaydedildi. Gölet inşaatının bitmesi ile 3 bin 220 dekar tarım arazi suya kavuşacak.Darende’nin Çınarköy Mahallesine yapılacak olan Çınarköy Göleti için DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ihaleye çıktı.Alınan bilgiye göre; DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Darende Çınarköy Göleti’nin yapım ihalesi 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Çınarköy Gölet’inin, Çınarköy sınırları içinde bulunan ve Darende İlçesinin 19-20 kilometre Batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde kurulacağı kaydedildi.Yapım projesi hakkındaki bilgide ise, “Talvegden yüksekliği 40.00 metre, temelden yüksekliği 47.90 metre, kret uzunluğu 390.00 metre Ön Yüzü Membran Kaplı Kaya Dolgu gölet tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa edilecektir” denildi.

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 31.08.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
Darende Çınarköy Göleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bademin ateşi kayısı çekirdeğine yaradı
Bademin ateşi kayısı çekirdeğine yaradı
TOKİ'den vatandaşlara müjde!
TOKİ'den vatandaşlara müjde!
Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı
Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim