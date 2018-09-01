Ekonomiye katkı sağlayacak

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapımı devam eden Darende Çınarköy Göletinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 55 'e ulaştığı öğrenildi. Yapım ihalesine 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Çınarköy Gölet’inin, Darende İlçesinin 19- 20 kilometre Batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde yapımı devam ediyor.

Yapım projesi hakkındaki bilgide ise, “Talvegden yüksekliği 40.00 metre , temelden yüksekliği 47.90 metre , kret uzunluğu 390.00 metre Ön Yüzü Membran Kaplı Kaya Dolgu gölet tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa ediliyor. Göletin 1,5 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete verileceği kaydedildi. Gölet inşaatının bitmesi ile 3 bin 220 dekar tarım arazi suya kavuşacak.Darende’nin Çınarköy Mahallesine yapılacak olan Çınarköy Göleti için DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ihaleye çıktı.Alınan bilgiye göre; DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Darende Çınarköy Göleti’nin yapım ihalesi 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.