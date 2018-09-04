Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93215
ALTIN
256.549
DOLAR
6.6921
STERLİN
8.5841
EURO
7.7291

Ekonomiye katkı sağlayacak

Darende Çınarköy Göleti’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Gölet ile 3 bin 220 dekar tarım arazisi sulanarak dekar başına 774 TL gelir artışı ve 1 milyon 602 bin 180 TL milli ekonomiye katkı sağlanacak.

Ekonomiye katkı sağlayacak

Darende Çınarköy Göleti’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Gölet ile 3 bin 220 dekar tarım arazisi sulanarak dekar başına 774 TL gelir artışı ve 1 milyon 602 bin 180 TL milli ekonomiye katkı sağlanacak.

04 Eylül 2018 Salı 17:54
Ekonomiye katkı sağlayacak

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapımı devam eden Darende Çınarköy Göleti’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 55 'e ulaştığı öğrenildi. Yapım ihalesine 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Çınarköy Gölet’inin, Darende ilçesinin 19-20 kilometre batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde yapımı devam ediyor.

YAPIM PROJESİ

Yapım projesi hakkındaki bilgide ise, talvegden yüksekliği 40.00 metre, temelden yüksekliği 47.90 metre, kret uzunluğu 390.00 metre ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa ediliyor. Göletin 1,5 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete verileceği kaydedildi. Gölet inşaatının bitmesi ile 3 bin 220 dekar tarım arazi suya kavuşacak. Darende’nin Çınarköy Mahallesi’ne yapılacak olan Çınarköy Göleti için DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ihaleye çıktı. Alınan bilgiye göre; DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Darende Çınarköy Göleti’nin yapım ihalesi 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
EkonomiKatkıDarende
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Borsası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Ticaret Borsası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Ekonomiye katkı sağlayacak
Ekonomiye katkı sağlayacak
Bademin ateşi kayısı çekirdeğine yaradı
Bademin ateşi kayısı çekirdeğine yaradı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim