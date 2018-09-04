Ekonomiye katkı sağlayacak

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapımı devam eden Darende Çınarköy Göleti’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 55 'e ulaştığı öğrenildi. Yapım ihalesine 7 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Çınarköy Gölet’inin, Darende ilçesinin 19- 20 kilometre batısında yer alan Kerkit Deresi üzerinde yapımı devam ediyor.

YAPIM PROJESİ