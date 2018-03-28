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EKONOMİ BAKANLIĞI'NDAN GÜNEYDOĞUYA ÇIKARTMA

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve yeni uygulamaların tanıtımının sağlanması için Bakanlık uzmanlarından oluşan bir heyetin 30-31 Mart tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne çıkarma yapacağı açıklandı.

EKONOMİ BAKANLIĞI'NDAN GÜNEYDOĞUYA ÇIKARTMA

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve yeni uygulamaların tanıtımının sağlanması için Bakanlık uzmanlarından oluşan bir heyetin 30-31 Mart tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne çıkarma yapacağı açıklandı.

28 Mart 2018 Çarşamba 13:12
EKONOMİ BAKANLIĞI'NDAN GÜNEYDOĞUYA ÇIKARTMA

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının Diyarbakır, Malatya ve Mardin’deki firmaları ziyaret ederek bilgilendirme yapacağını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre başkanlığında 40 kişiden oluşan bir heyetin 30-31 Mart 2018 tarihleri arasında her ilde 20’şer olmak üzere Diyarbakır, Malatya ve Mardin illerinde yerleşik toplam 60 firmayı ziyaret edeceklerini bildirdi. Söz konusu ziyaretler, 6 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak icra edilecektir. Söz konusu ziyaretlerde, her bir çalışma grubunda Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Uzman seviyesinde Ekonomi Bakanlığının farklı genel müdürlüklerinden temsilciler tarafından, Bakanlıkça verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine ilk elden bilgiler verilecek ve varsa firmaların sorunları dinlenecektir. Her ilde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek firma ziyaretlerinin yanı sıra, 31.03.2018 tarihinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile ilgili ilin Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonunda bütün firma temsilcilerinin katılımına açık bir bilgilendirme toplantısı ile yine Ekonomi Bakanlığının destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilecektir. Üyelerimiz için büyük önem taşıyan bu ziyaretlerin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Firmalara Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin doğrudan anlatılması ve firmaların ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan söz konusu il ziyaretleri kapsamında, Temmuz ayı içerisinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 19 ayrı heyet tarafından 302 ayrı görüşme yapıldığını belirten Çıkmaz, bu organizasyonu da başarıyla tamamlayacaklarına inandığını dile getirdi. Ekonomi Bakanlığının sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirme programı kapsamında, 2017 yılının Nisan ayından bugüne kadar 57 ilimizde (13 ilçemizde) yerleşik bin 831 firma Bakanlık heyetleri tarafından bire bir ziyaret gerçekleştirildiği de açıklandı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 28.03.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaMalatyaAbdulkadir Çıkmaz
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