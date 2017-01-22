22 Ocak 2017 Pazar

Eğitim programı sona erdi

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Battalgazi Belediyesi personeline yönelik hazırlanan eğitim programı sona erdi.

22 Ocak 2017 Pazar 14:01
Eğitim programı sona erdi

  Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan eğitim programı, Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı. 5 gün süren eğitim programı kapsamında, ‘Yönetim Becerileri ve Liderlik’, ‘İletişim Teknikleri’, ‘Meslek Etiği ve Takım Çalışması’ ve ‘Stres ve Zaman Yönetimi’ konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Program dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katılarak, katılımcılara sertifikalarını verdi.  Sertifika töreninde konuşan Dr. Ayşe Kocabacak, 5 günün dolu dolu geçtiğini söyledi.

FAALİYETLERİN SONUNA GELDİK

  Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte düzenlediğimiz hizmet içi eğitim faaliyetlerin sonuna geldik. Bir kurumda hizmet içi faaliyetlerin sürekliliği o kurumun dinamizmini gösterir. Eğer bir kurumda hizmet içi faaliyetler yoksa o kurumda dinamizm denilen, ileriye yönelik gelişme ve değişme olgusundan bahsedemezsiniz. Onun için bizim gibi yeni kurulan belediyelerde bu tür formasyonları periyodik aralıklarla sürekli ihdas etmemiz lazım. Belediye olarak bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Battalgazi Belediyesi metropol bir ilçe belediyesi olması noktasında 9 belediye ve bir özel idare olmak üzere 10 birimden gelen elemanların, yeni hizmet alımları ve başka kurumlardan yatay ve dikey geçişlerle bize gelmiş elemanların homojen bir yapı içinde kurum kültürünün oluşturulması, aidiyet olgusu ile birlikte ileri hedefe kilitlenmesi çok önemli bir hadise” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan ve Dr. Ayşe Kocabacak, eğitim programına katılan belediye personeline sertifikalarını verdi. (Bülten)

 

HABER MERKEZİ
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