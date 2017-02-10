Açıklamada, “Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteklemesi Kapsamında Malatya ilinin de içinde bulunduğu 12 ilde (Bayburt, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Ankara ve Kahramanmaraş) damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasının sağlaması için 27 Haziran 2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 03 Ekim 2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’ne göre hazırlanarak yürürlüğe girmiştir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

DETAYLI BİLGİLER…

“2017 yılı için alınacak başvurular açıklanan illerde 06 Şubat-06 Mart 2017 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde kabul edilecektir. Proje kapsamında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar detaylı bilgileri İl Müdürlüğümüz Proje Yürütme Biriminden veya www.haygem.gov.tr adresinden alabilirler.”

HABER MERKEZİ