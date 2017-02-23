Altın fiyatlarındaki düşme eğilimi devam ediyor. Yatırımcılarını üzen ve düğün yapacakları sevindiren altındaki düşüş hakkında konuşan bazı kuyumcular, altının bundan sonra yükselip yükselmeyeceği hakkında düşüncelerini dile getirdiler.

Altınındaki düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden Kuyumcu Ömer Yiğit, bu durumun altın yatırımcılarını üzdüğünü söyledi.

ŞU ANDA ALTIN ALAN VAR

Altının çok yüksek olduğu zamanda yatırımcısına çok iyi kar sağladığını ifade eden Yiğit, “Çünkü altına yatırım yapan ve altın tarihinin zirvesinde oturduğu zaman birçok yatırımcı altınlarını bozdurdular. Kar edenler oldu. Düğün yapmak isteyen aileler ise beklemeye geçmişlerdi. Şu anda altın alan var. Ben altın almak isteyenlere biraz daha beklemelerini tavsiye ediyorum. Bundan sonra ben altının çok fazla yükseleceğini tahmin etmiyorum” diye konuştu.

KAR SAĞLADI

Altının güvenilir bir liman olduğunu belirten Seyit Şahin isimli kuyumcu ise, “Altın düşüş eğiliminde. Bu süre bir müddet daha böyle gider diye düşünüyorum. Altın almak isteyenler beklemeye geçmişlerdi. Ben biraz daha beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar düşse de yine de pahalı. Hala ben altının en güvenilir liman olduğunu düşünüyorum. Yatırımcısına bu yıl çok kar sağladı. Ve daima biz kuyumcular altının yatırımcısını yarı yolda bırakmadığını dile getiriyorduk. Hala da ben bunu dile getiriyorum. Altın en güvenilir liman oldu ve olacak. Şu anda 24 ayar altın 143,60 TL, çeyrek altının alışı 230 TL, satışı 237 TL, yarım altının alışı 460 TL, satışı 474 TL, liralık altının alışı 920 TL, satışı 944 TL işlem görüyor” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL