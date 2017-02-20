Malatya Büyükşehir Belediyesi Açık Oto Pazarı’ndaki durgunluk bu hafta da nasibini aldı. Haftalarca pazarın durgunluğunda bir hareketlilik olmadığını öne süren araç satıcıları BUSABAH’a konuştular.

Pazarın her hafta durgun geçtiğini dile getiren Oğuzhan Korkmaz isimli araç satıcısı, gelecek hafta pazarda hareketlilik olacağı umuduyla pazara geldiklerini ama piyasada bir değişiklik olmadığını söyledi.

ARACIMI BİR TÜRLÜ SATAMADIM

Pazarda bir canlanma olmadığını kaydeden Korkmaz, “Ben her hafta pazara geliyorum ama pazardaki bu durgunluk hep aynı. Bir canlanma yok. Bu hafta böyle geçti, gelecek hafta Pazar canlanır düşüncesiyle geliyorum ama maalesef bir değişiklik göremiyoruz. Aracımı hala soran bile olmadı. 4 haftadır getiriyorum aracımı ama bir türlü satamadım” diye konuştu.

SADECE 2 KİŞİ FİYAT SORDU

Pazarın böyle durgun geçmesi halinde pazara daha gelmeyeceğini dile getiren Fedakar Kısakol isimli araç satıcısı, “Sadece 2 kişi fiyat sordu. Ama gelip de araca bakmadılar. Ondan sonra fiyat soran da olmadı. Pazar kalabalık gibi görünse de insanlar sanki pazara gezmeye gelmişler. Pazarda bir canlılık yok. Böyle giderse daha pazara gelmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL