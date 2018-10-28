Düğün yapanlar sıkıntıya düştü

24 ayar külçe altın (gr.) 224 liradan, bin 471 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 492 liradan, 204 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 208 liradan, bin 438 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 458 liradan, 719 liradan alınan yarım ziynet 729 liradan ve 359 liradan alınan çeyrek ziynet 364 liradan satıldı.

YATIRIMCI KAZANDI

Konuyu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükselmişti. Şu sıralar bir düşüş söz konusu. Bazen fiyatlar biraz yükseliyor ama aynı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın yatırımcısının geçtiğimiz dönem çok kazandığı aşikar. Şimdilerde altına olan yatırım da artmaya başladı. Çünkü bunun güvenli bir yatırım aracı olduğu görüldü” diye konuştu.

Düğün yapanların yaz aylarında çok zorlandığını da ifade eden Kara, “Yazın çeyreğin bile fiyatı 4 liranın üzerine çıktı” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 5,6320 liradan, euro ise 6,4020 liradan dün güne başladı. 5,63 liradan alınan dolar 5,6320 liradan, 6,40 liradan alınan euro ise 6,4020 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,6490 liradan, euro ise 6,4420 liradan satılmıştı.