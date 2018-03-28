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DÖRT YILDA 430 BİN ESNAF İFLAS ETTİ

2018 yılının ilk iki ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.

DÖRT YILDA 430 BİN ESNAF İFLAS ETTİ

2018 yılının ilk iki ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.

28 Mart 2018 Çarşamba 13:08
DÖRT YILDA 430 BİN ESNAF İFLAS ETTİ

Ajans Press’in Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’ndan (TESK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk iki ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu. Bunun yanı sıra bu yılın ilk iki ayında 22 bin 758 esnafında sicil değişikliğine gittiği belirlendi.

ESNAF KOBİ KREDİSİNİ ÖDEYEMİYOR

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, geçtiğimiz yıl esnaflarla ilgili 140 bin 461 haber yansıma bulduğu tespit edildi. Yine aynı dilim içerisinde KOBİ’lerle ilgili 14 bin 509 haber çıktığı belirlenirken;2017 yılında küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kolay kredi imkânı sunulurken, bu yıl kredi taksidini ödeyemediği için icralık olan işletmelerin sayısında artış olduğu tespit edildi. Böylelikle, KOBİ kredisini ödeyemediği için icra takibine alınan işletmelere son bir yılda 20 bin 718 esnaf daha katılırken, 2017 sonu itibarıyla icralık olan toplam KOBİ sayısının 332 bin 461’e ulaştığı belirlendi. Bunun dışında, takipteki KOBİ kredilerinin tutarı bir yılda yüzde 17 artarken, 25,3 milyar lira fırladığı görüldü. 2018 Ocak ayında ise bu tutar 25,6 milyar olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl bankaların tahsili gecikmiş alacak tutarındaki artış yüzde 40 oranında KOBİ kredilerinden kaynaklanırken, bankalara borçlanan her yüz KOBİ’den 10’dan fazlasının icralık durumda olduğu görüldü. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
2018Iflas Eden Esnaf Sayısı
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