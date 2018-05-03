Domatese Rus etkisi

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ihracat yasağıkalkar kalkmaz domatesin fiyatı hızla yükselmeye başladı. Malatya Hal Pazarı’nda esnaflar domates fiyatlarının artığını ve daha da artabileceğini ifade ettiler. Yasak öncesi 1 lira ile 1.5 lira arasında değişen domates fiyatlarının şimdi 2 lira ile 2.5 lira arasında değiştiğini belirten esnaflar, “Şu anda da kilosu bir buçuk liraya domates var ama iyi değil, yarısı çürük çıkar” diyor.

Genel anlamda tezgahtaki domates fiyatlarının şu şekilde olduğu belirtiliyor: Çeri domates 2 lira, tarla domatesi 2 buçuk lira, salkım domates 2 buçuk-3 lira.

“ALMAZSAK DA OLMUYOR”

Vatandaşlardan Yasemin Öncü, “Domates sabah kahvaltıdan akşam yemeğine kadar kullandığımız ana sebzelerden birisi. Fiyatı pahalı geliyor fakat olmazsa olmazımız olduğu için mecbur alıyoruz” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Mehmet Kaya da genel anlamda sebzelerin pahalı olduğunu söyleyerek, “Yapacak bir şey yok, domatesi de, salatalığı da, biberi de alıyoruz; çünkü en çok tükettiğimiz sebzeler onlar” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi