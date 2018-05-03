Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104726
ALTIN
175.233
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6687
EURO
4.9751

Domatese Rus etkisi

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ihracat yasağı kalktı, domates fiyatları yükselişe geçti. Üreticiler durumdan memnunken vatandaşlar ise tezgahta en çok tercih ettiği sebzenin fiyatının artmasını hoş karşılamıyor.

Domatese Rus etkisi

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ihracat yasağı kalktı, domates fiyatları yükselişe geçti. Üreticiler durumdan memnunken vatandaşlar ise tezgahta en çok tercih ettiği sebzenin fiyatının artmasını hoş karşılamıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:00
Domatese Rus etkisi

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ihracat yasağıkalkar kalkmaz domatesin fiyatı hızla yükselmeye başladı. Malatya Hal Pazarı’nda esnaflar domates fiyatlarının artığını ve daha da artabileceğini ifade ettiler. Yasak öncesi 1 lira ile 1.5 lira arasında değişen domates fiyatlarının şimdi 2 lira ile 2.5 lira arasında değiştiğini belirten esnaflar, “Şu anda da kilosu bir buçuk liraya domates var ama iyi değil, yarısı çürük çıkar” diyor.

Genel anlamda tezgahtaki domates fiyatlarının şu şekilde olduğu belirtiliyor: Çeri domates 2 lira, tarla domatesi 2 buçuk lira, salkım domates 2 buçuk-3 lira.

“ALMAZSAK DA OLMUYOR”

Vatandaşlardan Yasemin Öncü, “Domates sabah kahvaltıdan akşam yemeğine kadar kullandığımız ana sebzelerden birisi. Fiyatı pahalı geliyor fakat olmazsa olmazımız olduğu için mecbur alıyoruz” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Mehmet Kaya da genel anlamda sebzelerin pahalı olduğunu söyleyerek, “Yapacak bir şey yok, domatesi de, salatalığı da, biberi de alıyoruz; çünkü en çok tükettiğimiz sebzeler onlar” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
RusyaDomates Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliye Bin Lira İkramiye
Emekliye Bin Lira İkramiye
Borçlu Olanlara Müjde!
Borçlu Olanlara Müjde!
Kıyma Ve Et Fiyatı Açıklaması
Kıyma Ve Et Fiyatı Açıklaması

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim