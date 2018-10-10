Domates kış gelmeden tırmanışa geçti

Domates fiyatları çok yüksek olunca, tüketicine ağız tadıyla domates yiyebildi, nede salça yapabildi. Domates geçen aya göre yüzde 35, geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 85 arttı. Bunun en önemli sebebi olarak, domates ihracatlarının yüksek olması gösterildi. Domates 6 TL'den başlıyor, 9TL'ye kadar çıkıyor.

Domateslerin tarlada hastalık geçirmesi, girdi maliyetlerinin son iki ayda aşırı yükselmesi, döviz kuru artıncaihracatın artması, sera domatesinin zamanı gelmediği içinde domates miktarının az olması nedeniyle domates fiyatlarının yükselmeye devam edeceği belirtiliyor.

DOMATES 6 TL’DEN BAŞLIYOR

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlardan Ayşe Kalkan, “Pazara geldim, biraz domates almak istedim hem kurutayım hem de salça yapayım diye ama çok pahalı, üzülerek söylüyorum.Ben gerçekten çok üzüldüm. Ne olacak bu vatandaşın hali? Sadece domates değil, her şey çok pahalı” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ŞİMDİDEN BÖYLEYSE...

Elif Işık isimli vatandaş da, “Geçen yıl 1-2 lira arasındaydı. Çok iyi hatırlıyorum salça yapmak için yüklü miktarda almıştım. Bu sene alamadım çünkü fiyatlar kış mevsimi gibi, şimdi ekim ayında fiyatlar böyle olursa kışın ne yaparız bilemiyorum” ifadelerini kullandı.