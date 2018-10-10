Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94441
ALTIN
230.802
DOLAR
6.0312
STERLİN
7.9682
EURO
6.9540

Domates kış gelmeden tırmanışa geçti

Domates fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 arttı.  Üreticilere göre bu artışın en önemli sebebi artan ihracat, döviz artışına bağlı olarak girdi maliyetlerinin yüksek olması. Öte yandan yakında sera domatesleri sofraya gelmeye başlayacak, ancak domates fiyatlarındaki yükseklik şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Domates kış gelmeden tırmanışa geçti

Domates fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 arttı.  Üreticilere göre bu artışın en önemli sebebi artan ihracat, döviz artışına bağlı olarak girdi maliyetlerinin yüksek olması. Öte yandan yakında sera domatesleri sofraya gelmeye başlayacak, ancak domates fiyatlarındaki yükseklik şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:16
Domates kış gelmeden tırmanışa geçti

Domates fiyatları çok yüksek olunca, tüketicine ağız tadıyla domates yiyebildi, nede salça yapabildi.  Domates geçen aya göre yüzde 35, geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 85 arttı. Bunun en önemli sebebi olarak,  domates ihracatlarının yüksek olması gösterildi.  Domates 6 TL'den başlıyor, 9TL'ye kadar çıkıyor.

Domateslerin tarlada hastalık geçirmesi,  girdi maliyetlerinin son iki ayda aşırı yükselmesi, döviz kuru artıncaihracatın artması,  sera domatesinin zamanı gelmediği içinde domates miktarının az olması nedeniyle domates fiyatlarının yükselmeye devam edeceği belirtiliyor.

DOMATES 6 TL’DEN BAŞLIYOR

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlardan Ayşe Kalkan, “Pazara geldim, biraz domates almak istedim hem kurutayım hem de salça yapayım diye ama çok pahalı, üzülerek söylüyorum.Ben gerçekten çok üzüldüm. Ne olacak bu vatandaşın hali? Sadece domates değil, her şey çok pahalı” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ŞİMDİDEN BÖYLEYSE...

Elif Işık isimli vatandaş da, “Geçen yıl 1-2 lira arasındaydı. Çok iyi hatırlıyorum salça yapmak için yüklü miktarda almıştım. Bu sene alamadım çünkü fiyatlar kış mevsimi gibi, şimdi ekim ayında fiyatlar böyle olursa kışın ne yaparız bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Domates Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar gübre tüketimini de etkiledi
Dolar gübre tüketimini de etkiledi
Eylül ayında en yüksek reel getiri Euro’da oldu
Eylül ayında en yüksek reel getiri Euro’da oldu
26 kuruşluk zam pompaya yansıtılmadı
26 kuruşluk zam pompaya yansıtılmadı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim