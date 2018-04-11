DOLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Beşiktaş Four Seasons otelde düzenlenen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Zeybekci, “Bazı ekonomi ile yorum yapanları görüyorsunuz. Ekonomi konuşulurken borsa konuşuluyor. Faiz konuşuluyor, Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez bankası ne yapacak, ne diyecek diye günlerce konuşuluyor. Evet bunlar bir realitedir. Bunlar global ekonominin bir realitesidir. .ama gelin bir Türkiye'ye bakalım, Türkiye ne yapıyor? Büyümeyle ilgili C20'nin birincisiyiz. OECD'nin birincisiyiz. İhracatla ilgili 143 Milyar dolarla başladığımız 2017 yılını, yıl sonu itibariyle 157, Mart sonu itibariyle 160 Milyar doları aştık. Toplamda dış ticaret hacmimizi 460 Milyar dolara çıkardık. İstihdamla ilgili iş gücüne katılım oranımızın artmasına ve yılda 1 Milyon 200 Bin vatandaşımıza iş bulma ihtiyacımıza rağmen istihdamda işsizliğimizi arttırmadan göreceli olarak da biraz aşağıya çekmeyi başardık. Üretimle ilgili, yatırımla ilgili de 2017 yılında 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgelerinin tutarı rakamsal olarak yüzde 71 arttı. İhracat ve yatırımla ilgili beklentimiz aynı şekilde devam ediyoruz. İhracatla ilgili beklentimiz 2018 yılı içinde 170 Milyar doları çok net bir şekilde geçeceğiz. Turizmle ilgili yüzde 35li bir artışla yolumuza devam ediyoruz. Hizmet ihracatımız 2018 yılı içinde 53 Milyar dolara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Yükselen kurlara da değinen Bakan Zeybekci, “Bizim bir 170 Milyar dolarlık mal ihracatımız var. Bir de 53 Milyar dolarlık hizmet ihracatımız var. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Türkiye'de her şey mükemmel değil ama çok iyi olduğunuzu hep beraber görüyoruz. Diğer taraftan bir yerde de kurla ilgili.. Bunlar hiç bir şekilde Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Ben bunu bir çok ortamda da söyledim. Türkiye'nin bir yıllık vadeli mükellefiyetlerini göz önüne alın. Merkez bankası stoklarına bakın Türkiye'nin döviz tevdiat hesaplarındaki özel sektöre ait kaynaklarına ve imkanlarına bakın bir de ödeyeceği mükellefiyetlerine bakın Türkiye'nin fazlası var. Kasada fazlası var. Buna rağmen yaşadığımız şeyler Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Evet bunlar bizim canımızı da yakıyor, sizin canınızı da yakıyor ama bu Türkiye'nin kalıcı bir hastalığı değildir. Türkiye ekonomisinin realitesi bu değildir. Bu geçicidir, işinize bakın, önünüze bakın, geleceğe bakın. Bu sunni şekildeki hareketlenmeler mutlaka geçecektir ve Türkiye yoluna devam edecektir. Dünyanın hiç bir ülkesi Türkiye'nin vaat ettiği gibi bir gelecek vaat etmiyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca enerji elektrik üretimini ve tüketimini ikiye katlayacak başka bir ülke yok. Önümüzdeki 10 yıl boyunca milli gelirini ikiye çıkarabilme potansiyeline sahip olan başka bir ülke yok” şeklinde konuştu.