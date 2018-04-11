DOLAR VE ALTIN  REKOR KIRIYOR!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla Rus para birimi Ruble'de sert düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal silahlı saldırıya saldırı ile karşılık vereceğini açıklamasıyla jeopolitik riskler ile azalan risk iştahı dolar kuru fiyatının yükselmesine etken oldu.

Dolar kuru, Türk Lirası karşısında dün gördüğü 4,13 liralık rekorunu aşarak 4,1564 liraya yükseldi. Dolar fiyatı şu sıralarda 4,1476 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Dolar kuru fiyatının yükselmesi ve altının ons fiyatının da artışından bulduğu destekle Ocak ayından bu yana yükseliş trendinde hareket eden altın fiyatları da dün 175,50 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Altın fiyatları bu güne ise tarihi bir rekor kırarak 178,65 liraya yükseldi.

Kaynak : Milli Gazete