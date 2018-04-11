Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

DOLAR VE ALTIN  REKOR KIRIYOR!

Dolar, Rusya'nın para birimi Ruble'deki sert düşüşün ardından dün kırdığı rekorunu aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Dolar kuru fiyatları rekor kırarken altın fiyatları da fırladı. İşte güncel dolar ve altın fiyatları...

DOLAR VE ALTIN  REKOR KIRIYOR!

Dolar, Rusya'nın para birimi Ruble'deki sert düşüşün ardından dün kırdığı rekorunu aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Dolar kuru fiyatları rekor kırarken altın fiyatları da fırladı. İşte güncel dolar ve altın fiyatları...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:58
DOLAR VE ALTIN  REKOR KIRIYOR!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla Rus para birimi Ruble'de sert düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal silahlı saldırıya saldırı ile karşılık vereceğini açıklamasıyla jeopolitik riskler ile azalan risk iştahı dolar kuru fiyatının yükselmesine etken oldu.

Dolar kuru, Türk Lirası karşısında dün gördüğü 4,13 liralık rekorunu aşarak 4,1564 liraya yükseldi. Dolar fiyatı şu sıralarda 4,1476 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Dolar kuru fiyatının yükselmesi ve altının ons fiyatının da artışından bulduğu destekle Ocak ayından bu yana yükseliş trendinde hareket eden altın fiyatları da dün 175,50 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Altın fiyatları bu güne ise tarihi bir rekor kırarak 178,65 liraya yükseldi.

Kaynak : Milli Gazete

Anahtar Kelimeler:
Dolar Ne Kadar YükseldiAltın Nekadar YükseldiDolar Ve Altında Son Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YİNE CEP YAKACAK!
YİNE CEP YAKACAK!
Özlü: “Yerli otomobil, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacak, bütün dijital trendlere de cevap verecek”
Özlü: “Yerli otomobil, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacak, bütün dijital trendlere de cevap verecek”
Bursa’da çiftçiye 3 milyon adet çilek fidesi
Bursa’da çiftçiye 3 milyon adet çilek fidesi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim