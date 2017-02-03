Telefon satıcıları piyasanın durgun olduğunu, teknolojik ürünlerin ithal edilmesinden dolayı, doların yükselmesinin işlerini sekteye uğrattığını, vatandaşın sıfır cihaz almaktansa ikinci ele daha fazla rağbet ettiğini ve taksitle satış yapamamanın sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdiler.

SIFIR TELEFONLARIN FİYATLARI ARTTI

Fiyatların yükselmesinden dolayı satışlarda sıkıntı yaşadıklarını belirten telefon satıcısı İsmet Kenrün, “Sıfır telefonların fiyatları arttı. Mesela bin 500 liralık bir cihaz bin 800’e yükseldi. Bununla birlikte ikinci ellerde artış yaşandı. Telefonlar dışarıdan geldiği için, doların yükselmesiyle onlar da yükseliyor. Müşteri de bundan bayağı etkilendi. Geçen aylara göre satışlara baktığımız zaman bayağı bir düşüş var. Bin 500 liraya alıp bin 600 TL’ye satacağımız cihazı şu anda bin 900 liraya alıyoruz. Müşteriye 2 bin lira dediğimiz zaman müşteri almıyor. Geçen ay bin 600 liraydı şimdi niye 2 bin liraya satıyorsunuz diyor. Şu an ikinci ellere rağbet daha fazla arttı” dedi.

MÜŞTERİLERE ANLATMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Bu yükselişin telefon parçalarını da etkilediğini belirten Kenrün, “Benim müşterim genelde sabittir. Mesela daha önce müşterimin telefon ekranı kırıldığında, bir ekran camını 100 TL’ye alıp 120 TL’ye takıyordum. Şu an aynı camı 150 liraya değiştiriyorum. Müşterilerim ‘neden böyle?’ dediğinde açıklamakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

TELEFON PİYASASI BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE

Bir başka telefon satıcısı Vedat Koç ise, “Şu anda telefon piyasası belirsizlik içerisinde. İnsanlar elinden geldiği sürece alışveriş yapmıyorlar. Şu an dolar ve Euro paritesinden dolayı en ucuz telefona 100 lira, en pahalı telefona 400 lira fiyat artışı gerçekleşti. Bu da ister istemez ikinci ellere yansıyor. Şu an insanlar mecbur olmadığı sürece telefonlarını değiştirmiyorlar. Tuzu kuru olan takım var, elbette ki yeni model geldiği zaman bir üst modele geçiş yapıyorlar ama vatandaşın büyük bir kısmı alım satıma yanaşmıyor” şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRETİME GEÇMEMİZ LAZIM

Parça ve aksesuarlarda yerli üretim olmadığı için artış gerçekleştiğini belirten Vedat Koç, “Telefon sektörünün yüzde 98’i yabancı menşeli. Özellikle de Çin’den ithal ediliyor. İthal edildiği için de geneli dolara bağlı oluyor ve bizim sektörü de ister istemez etkiliyor. Bunun önüne geçilmesi için bir an önce kendi yerli ürünlerimizi üretmemiz gerekiyor. Bir silikon camını veya kapaklı kılıfını üretemeyecek kadar aciz değiliz. Dışarıdan ithal etmek insanların daha mı kolayına geliyor bilemiyorum. Bizim büyük firmalarımızın bir an önce cep telefonu konusunda üretime geçmesi lazım. Çünkü giyim ve gıda gibi başlı başına bir sektör haline geldi” diye konuştu.

YÜZDE 40’A YAKINI KAÇAK ÜRÜN

Vergilerin çok fazla olduğunu belirten Koç, “İç piyasadaki vergiler yüksek olunca insanlar ister istemez kaçak piyasaya yükleniyorlar. Devletimizin de bunda çok fazla bir vergi kaybı var. Kaçak ürünler daha ucuza geliyor fakat biz bunu sattığımız zaman Devletimizle karşı karşıya geliyoruz. Bu kaçak ürünleri engellemek için iç piyasadaki teknolojik ürünlerde de vergi indirimine gitmesi lazım. Satılan ürünlerin yüzde 40’a yakını kaçak ürün. Bunların garantisi de yok. Ya tamir ettirecek ya da alıp atacak” diye konuştu.

BİZDE TAKSİDİ KALDIRDILAR

Taksit yapamadıklarından dolayı da işlerin çok düşük olduğunu belirten telefoncu Vedat Koç, “Bize taksit yapmayı kaldırdılar fakat büyük firmalarda yapılabiliyor. Bu ayrımcılık da bizim işlerimiz etkiledi. GSM şirketleri hat üzerinden istediği kadar taksit yapabilirken bizim gibi küçük firmalar bu imkânlardan faydalanamıyor” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK