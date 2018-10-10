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Dolar gübre tüketimini de etkiledi

Dolar artışından en çok etkilenen sektörlerin başında tarım geliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “İstatistiki kayıtlara göre, Türkiye yıllık 6.5 milyon ton gübre tüketiyor. Ancak ithalat kaynaklı fiyat artışı nedeniyle tüketimin bu yıl 6 milyon tonun altına düşeceği endişesi yaşanıyor” dedi.

Dolar gübre tüketimini de etkiledi

Dolar artışından en çok etkilenen sektörlerin başında tarım geliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “İstatistiki kayıtlara göre, Türkiye yıllık 6.5 milyon ton gübre tüketiyor. Ancak ithalat kaynaklı fiyat artışı nedeniyle tüketimin bu yıl 6 milyon tonun altına düşeceği endişesi yaşanıyor” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:22
Dolar gübre tüketimini de etkiledi

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, dolardaki artışın hem çiftçileri hem de sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

TÜRKİYE YILLIK 6.5 MİLYON TON GÜBRE TÜKETİYOR

Dolar artışının çiftçileri olumsuz yönde etkilediğini belirten Çiçek, “Özellikle tarımsal girdilere en çok ihtiyaç duyulan dönemde meydana gelen bu artış çiftçiyi olumsuz etkilemektedir. Bu ise önümüzdeki üretim döneminde verimin kalitenin ve en önemlisi ise tarımsal üretimde sürdürülebilirliği tartışılır hale getirmektedir. Tarımsal üretimin olmazsa olmazı olan gübre ve bitki koruma ilaçlarında hammadde bakımından yüzde 90'ının üzerinde dışa bağımlı olmamız nedeni ile dövizdeki artış birinci derecede bu ürünleri etkilemiştir. Kışlık ürünlerin ekim hazırlığının başladığı, ilimiz tarımsal üretim kaleminin büyük kısmını teşkil eden meyvecilikte sonbahar bakım hazırlıklarının başladığı bugünlerde tarımsal girdilerdeki bu artış çiftçi ile birlikte bu ürünlerin satış ve pazarlamasını yapan zirai ilaç ve gübre bayilerini de olumsuz etkilemektedir. Ticaret hacminin düşmesinin yanında hasat dönemine endeksli ödeme metodu tedarikçi sektörünün sezonuna hazırlanmasını imkansız hale getirmektedir.  Özellikle gerek ülke genelinde gerekse de ilimizde yaygın olarak kullanılan ve tarımsal üretim için mutlak gerekli olan gübre fiyatlarındaki artış sektörün bütün paydaşlarını olumsuz etkilemektedir. İstatistiki kayıtlara göre, Türkiye yıllık 6.5 milyon ton gübre tüketmektedir. Ancak ithalat kaynaklı fiyat artışı nedeniyle tüketimin bu yıl 6 milyon tonun altına düşeceği endişesi yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK FAİZLİ ZİRAİ KREDİ UYGULAMASI TAVSİYESİ

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2015 yılında 39 bin ton tarım ilacı kullanımı gerçekleştirmiştir. Türkiye’de tarım ilacı kullanımının 2018 yılında yaklaşık 42 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar ise sektörün büyüklüğünü ortaya koymaktadır” diyen Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Ancak yaşanan bu olumsuzlukların karşısında bütün zorluklara rağmen sektörü omuzlayan finansal olarak en büyük destekçisi tedarikçi sektör dediğimiz zirai ilaç bayileri ve gübre bayileridir. Birçok bayinin geri dönmeyen alacakları ancak ödemek zorunda olduğu çek ve sentleri nedeni ile sıkıntılı dönemler yaşamaktadır.Başta tarımsal üretimin devamlılığı olmak üzere üreticinin üretime devam etmesi, bu sektörlerin faaliyetlerinin devam ettirerek tarımsal üretimi sırtlanmaları için, birçok sanayi ve ticaret sektöründe uygulandığı gibi devlet destekli finanse edilmelidir. BAĞKUR ve SGK ödentilerinde destek sağlanmalıdır. Özellikle çiftçiler için uygulanmakta olan düşük faizli zirai kredi uygulaması bu sektörler içinde uygulanmalıdır. Aksi halde bu sektörün sağlıklı sürdürülmesi mümkün olmayacaktır. Bu ise uzun zamanda tarımsal üretimin azalması, kaliteli ürünün alınamaması, dışa bağımlılığın artması en önemlisi tarımsal üretim bitmesi demektir” şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Fevzi ÇiçekDolar
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