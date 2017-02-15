3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan, 3,8850 liradan alınan euro ise 3,8870 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,6790, liradan, euro ise 3,9080 liradan satılmıştı.
ALTINDA DURUM
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 144,70 lira oldu.apple-converted-space"> 144,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,70 liradan, 952 liradan alınan cumhuriyet ata lira 968 liradan, 132 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136 liradan, 930 liradan alınan lira (tam) ziynet 949 liradan, 464 liradan alınan yarım ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan çeyrek ziynet 237 liradan satıldı.
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